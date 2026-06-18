Este jueves 18 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:
Partidos mundial 2026 18 de junio
Fase de grupos · 18/6
- 🇨🇿 Chequia vs 🇿🇦 Sudáfrica (12:00 p. m. – Grupo A)
- 🇨🇭 Suiza vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina (3:00 p. m. – Grupo B)
- 🇨🇦 Canadá vs 🇶🇦 Catar (6:00 p. m. – Grupo B)
- 🇲🇽 México vs 🇰🇷 Corea del Sur (9:00 p. m. – Grupo A)
La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos A y B.
Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.
¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?
La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.