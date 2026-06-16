Este miércoles 17 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:
Partidos mundial 2026 17 de junio
Fase de grupos · 17/6
- 🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m. – Grupo J)
- 🇵🇹 Portugal vs 🇨🇩 RD Congo (1:00 p. m. – Grupo K)
- 🏴 Inglaterra vs 🇭🇷 Croacia (4:00 p. m. – Grupo L)
- 🇬🇭 Ghana vs 🇵🇦 Panamá (7:00 p. m. – Grupo L)
- 🇺🇿 Uzbekistán vs 🇨🇴 Colombia (10:00 p. m. – Grupo K)
La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos J, K y L.
Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.
¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?
La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.