Este miércoles 17 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:

 

Partidos mundial 2026 17 de junio

Fase de grupos · 17/6

  • 🇦🇹 Austria vs 🇯🇴 Jordania (12:00 a. m. – Grupo J)
  • 🇵🇹 Portugal vs 🇨🇩 RD Congo (1:00 p. m. – Grupo K)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs 🇭🇷 Croacia (4:00 p. m. – Grupo L)
  • 🇬🇭 Ghana vs 🇵🇦 Panamá (7:00 p. m. – Grupo L)
  • 🇺🇿 Uzbekistán vs 🇨🇴 Colombia (10:00 p. m. – Grupo K)

 

La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos J, K y L.

Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.

¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?

La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.

MUNDIAL 2026