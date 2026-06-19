Este viernes 19 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tienes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:
Partidos mundial 2026 19 de junio
Fase de grupos · 19/6
- 🇺🇸 Estados Unidos vs 🇦🇺 Australia (3:00 p. m. – Grupo D)
- 🏴 Escocia vs 🇲🇦 Marruecos (6:00 p. m. – Grupo C)
- 🇧🇷 Brasil vs 🇭🇹 Haití (8:30 p. m. – Grupo C)
La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos C y D.
Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.
¿Cómo ver los partidos en vivo en DO?
La mayoría de los partidos se podrán ver a través de las señales que tienen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en República Dominicana. Te recomendamos verificar tu cable o plataformas de streaming.