El nuevo formato expandido de la FIFA para el Mundial de Norteamérica 2026, el primero que cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales, prometía emociones fuertes y récords sin precedentes. Sin embargo, nadie se esperaba que el festival ofensivo rompiera los libros de historia de una manera tan prematura y contundente en suelo norteamericano.
De acuerdo con el más reciente reporte oficial emitido por la FIFA, en el Mundial de Norteamérica ya se han marcado la impresionante cifra de 173 goles. Con esta cantidad de anotaciones logradas en la primera fase del certamen, la actual edición superó de manera absoluta el récord que ostentaba el Mundial de Qatar 2022, certamen en el que se gritaron un total de 172 goles a lo largo de sus 64 compromisos tradicionales. De igual forma, dejó en el camino los registros de Francia 1998 y Brasil 2014, citas que compartían el segundo escalón histórico con 171 dianas cada una.
Las grandes palizas que inflaron las redes
El incremento de equipos participantes trajo consigo choques de realidades muy contrastantes en el terreno de juego, lo que abrió la puerta a marcadores abultados que inflaron las redes de los estadios sede. Entre las goleadas más escandalosas y memorables que se han registrado en esta primera vuelta del campeonato sobresalen:
- Alemania 7 – 1 Curazao (La paliza más abultada del torneo hasta la fecha).
- Canadá 6 – 0 Catar (Un golpe de autoridad de los coanfitriones).
- Portugal 5 – 0 Uzbekistán (Con el infaltable sello de Cristiano Ronaldo).
- Países Bajos 5 – 1 Suecia / Suecia 5 – 1 Túnez (Partidos llenos de poder ofensivo europeo).
Adicionalmente, el informe técnico del organismo rector del fútbol mundial detalló que este certamen se encuentra a solo un paso de batir de igual forma la marca histórica de más autogoles anotados en una sola edición mundialista.
Una proyección que asusta de cara a la gran final
Lo verdaderamente asombroso de esta nueva marca de 173 goles es que la cifra se ha alcanzado cuando todavía restan por disputarse dos jornadas del cierre de grupos (un total de doce partidos sumando los sectores G, H, I, J, K y L).
A partir de este domingo 28 de junio y hasta la gran final pautada para el próximo 19 de julio, el Mundial de Norteamérica encarará sus fases de vida o muerte con un total de 32 partidos adicionales en el calendario (comenzando por los inéditos dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y la disputa por el título). Con semejante volumen de fútbol por delante, los analistas y estadísticos de la FIFA proyectan que la cuota goleadora de este torneo establecerá un récord astronómico e inalcanzable para las generaciones venideras.