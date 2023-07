Mundial femenino 2023: Canadá retoma el camino y Portugal suma un triunfo clave En un jornada con varios encuentros, estados unidos y Países bajos no se sacaron ventaja, Australia, por ahora no puede superar a Nigeria.

Continúa el mundial femenil Australia – Nueva Zelanda con grandes emociones, muy buenos duelos como el de Estados Unidos vs Países bajos, dos selecciones candidatas. Las norteaméricanas hicieron un gran esfuerzo pero no pudieron doblegar a la defensa ‘naranja’ que aguantó bien el 0 en un encuentro donde se vio superado y prácticamente no pudo desplegar su arsenal ofensivo.

Quien aprovechó este reparto de puntos fué Portugal, que venció correctamente a Vietnam por 2-0 con tantos de Telma Encarnação y Kika Nazareth para sumar sus primeros 3 puntos en el grupo E que por ahora lideran las americanos y Países Bajos con 4 unidades.

Otra selección candidata que levantó cabeza fué Canadá, que venció a Irlanda. Las europeas abrieron el marcador rápidamente a los 5′ por medio de Katie McCabie y paraceia que a Canadá se le complicaba su permanencia en el mundial, pero con buena actitud y un gran juego, lo supo dar vuelta con tantos de Megan Connoly (auto gol) y Adriana León, para estampar el 2-1 definitivo

La selección americana lidera el grupo B junto con Australia con 4 unidades, seguido de Nigeria con 3 e Irlanda con 2.

En este momento se está disputando el duelo entre las locales, Australia y Nigeria, por ahora 1 – 1 en el descanso de medio tiempo.

Para el cierre de la jornada mundialista, más tarde juegan Argentina vs Sudáfrica por el grupo G. Tantos africanas como sudamericanas tiene 0 unidades producto de sus derrotas en la primera fecha vs Suecia e Italia respectivamente.