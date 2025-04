Todo está listo en Montevideo para un cruce de alto voltaje. Nacional y Bahía ya tienen sus equipos confirmados para disputar este miércoles, desde las 19:00 horas, un encuentro determinante por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. En el Gran Parque Central, ambos técnicos apostarán por sus ideas: Pablo Peirano hará su debut oficial al frente del conjunto uruguayo con un sistema 4-2-3-1, mientras que Rogerio Ceni propondrá su ya habitual 4-3-3 ofensivo. Con realidades distintas pero un mismo objetivo, la noche promete fútbol de alto vuelo.

Pablo Peirano no tardó en tomar decisiones. Con apenas dos días de trabajo al frente del plantel tricolor, el nuevo entrenador presentó una formación cargada de matices. Fiel a su estilo, mantendrá una estructura táctica 4-2-3-1 que le permita equilibrio defensivo y despliegue ofensivo a partir del mediocampo.

Alineación confirmada de Nacional:

Entrenador: Pablo Peirano

Esquema: 4-2-3-1

Portero: Luis Mejía

Defensas: Emiliano Ancheta, Paolo Calione, Julián Millán

Volantes: Diego Romero, Yonathan Rodríguez

Mediapuntas: Luciano Boggio, Jeremía Recoba, Romulo Otero, Lucas Villalba

Delantero: Diego Herazo

Suplentes: Nicolás Ramos, Sebastián Coates, Gonzalo Petit, Mauricio Pereyra, Lucas Morales, Ignacio Suárez, Bruno Arady, Franco Catarozzi, Nicolás Rodríguez

Entre los nombres destacados, vuelve a aparecer Jeremía Recoba en el rol de creación, mientras que Diego Herazo será el único punta, respaldado por una línea de tres mediocampistas ofensivos. Sebastián Coates, una de las figuras de más trayectoria del club, estará en el banco de suplentes, al igual que el experimentado Mauricio Pereyra.

Del otro lado, el técnico brasileño Rogerio Ceni confía en la fórmula que le ha dado buenos resultados: el 4-3-3. Con un mediocampo versátil y tres delanteros de alto perfil, el equipo de Salvador de Bahía buscará imponer su dinámica desde el primer minuto.

Alineación confirmada de Bahía:

Entrenador: Rogerio Ceni

Esquema: 4-3-3

Portero: Ronaldo Strada

Defensas: Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo, Luciano Juba

Volantes: Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly

Delanteros: Luciano Rodríguez, Erick Pulga

Suplentes: Gilberto, Rezende, Ademir Santos, Rodrigo Nestor, Willian José, Erick, Marcos Felipe, Iago, Nicolás Acevedo, David Duarte, Kayky, Tiago

Los visitantes no podrán contar con Gabriel Xavier ni Michel Araújo por lesión, pero mantienen un once competitivo, con el ex-Flamengo Everton Ribeiro como eje creativo y Luciano Rodríguez liderando el ataque. Erick Pulga completa el frente ofensivo con su velocidad y desequilibrio.

📺 A partida desta noite no Uruguai terá transmissão da TV Bahêa no YouTube – sem imagens – com narração de Manuela Avena e comentários de Matheus Carvalho. Com imagens, ao vivo na @ESPNBrasil e no @DisneyPlusBR. Um oferecimento ITS Brasil. #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/kHzUkxRgad

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 9, 2025