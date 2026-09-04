El fútbol de la República Dominicana vive un punto de inflexión sin precedentes. La conformación de las convocatorias de la Sedofútbol refleja el fruto del rastreo de talento tanto en suelo quisqueyano como en la diáspora internacional. Para la venidera fecha de la Nations League de Concacaf, la plantilla preliminar reúne a 22 futbolistas que hacen vida en 12 países y tres continentes distintos, combinando figuras nacidas en territorio dominicano con futbolistas formados en prestigiosas canteras de Europa y Norteamérica.
A continuación, repasamos la lista completa de convocados, su club actual y su procedencia:
Portería
Noam Baumann (Albirex Niigata, Japón): Guardameta nacido en Baar, Suiza, de raíces dominicanas por vía materna. Aporta solidez y experiencia internacional desde la liga japonesa.
Xavier Valdez (Nashville SC, Estados Unidos): Arquero nacido en El Bronx, Nueva York (Estados Unidos), de padres dominicanos. Destaca por su gran estatura y proyección en la Major League Soccer.
Línea Defensiva
Marlon Mena (Parma, Italia): Joven zaguero integrado a la estructura del fútbol profesional italiano.
João Urbáez (Flamurtari, Albania): Nacido en Madrid, España, de padre dominicano. Formado en el fútbol ibérico y con rodaje en el balompié albanés.
Luiyi de Lucas (Krasava Ypsonas, Chipre): Central nacido en Galván, provincia Bahoruco (República Dominicana). Es uno de los zagueros nativos con mayor trayectoria en el fútbol europeo.
Charbel Wehbe (Castellón B, España): Lateral nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, con raíces dominicanas.
Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive, Estados Unidos): Defensor central estadounidense de ascendencia quisqueyana, militante en la USL Championship.
Edgar Pujol (Racing Ferrol, España): Nacido en Sabadell, España, hijo de padres dominicanos. Formado en la cantera del Real Madrid.
Junior Firpo (Real Betis, España): Lateral zurdo nacido en Villa Mella, Santo Domingo Norte (República Dominicana). Emigró de niño a España y se consolidó en la élite europea con pasos por el Barcelona y la Premier League.
Juan Familia-Castillo (RKC Waalwijk, Países Bajos): Nacido en Ámsterdam, Países Bajos, de ascendencia dominicana, con formación en canteras de primer nivel como Ajax y Chelsea.
Mediocampo
Pablo Rosario (Porto, Portugal): Mediocentro nacido en Ámsterdam, Países Bajos, de ascendencia quisqueyana. Cuenta con roce europeo de Champions League y gran jerarquía táctica.
Lucas Bretón (Málaga, España): Promesa del centro del campo formada en las divisiones del fútbol español.
Jimmy Kaparos (Patro Eisden, Bélgica): Nacido en Arnhem, Países Bajos, de madre dominicana y padre griego, con formación en la cantera del Schalke 04.
Jean Carlos López (Cibao FC, República Dominicana): Mediocampista nacido en Moca (República Dominicana). Es el gran referente y capitán del torneo local (LDF) y un pilar histórico de la selección.
Heinz Mörschel (Vizela, Portugal): Nacido en República Dominicana y criado en Alemania, combina técnica y porte físico en el fútbol portugués.
Edison Azcona (Las Vegas Lights, Estados Unidos): Nacido en La Romana (República Dominicana). Capitán histórico en el Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos, compite en la USL estadounidense.
Delantera
Peter Federico González (Real Valladolid, España): Extremo nacido en Madrid, España, de padres dominicanos. Desequilibrio y velocidad pura en el balompié español.
Juanca Pineda (Sheriff Tiraspol, Moldavia): Nacido en Azua (República Dominicana). Extremo veloz con roce internacional en torneos UEFA.
Óscar Ureña (Barcelona B, España): Nacido en Figueres, Cataluña, de ascendencia quisqueyana. Formado en Girona y con experiencia en filiales de peso en España.
Edarlyn Reyes (Arsenal Tula, Rusia): Extremo nacido en Salcedo, Hermanas Mirabal (República Dominicana). Potencia física y pegada en el fútbol ruso.
Mariano Díaz (Alavés, España): Delantero nacido en Premià de Mar, España, de madre dominicana. Delantero de dilatada carrera en LaLiga y ex atacante del Real Madrid.
Dorny Romero (Bolívar, Bolivia): Goleador nacido en Santa Cruz de El Seibo (República Dominicana). Principal referente en ataque y artillero consagrado en Sudamérica.
Con esta mezcla entre baluartes nacidos en el país y figuras criollas forjadas en las mejores ligas del planeta, la República Dominicana conforma un equipo de gran calibre para soñar en grande dentro de la región.