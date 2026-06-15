Neveleff convoca a las joyas de la Sedofútbol para campamento militar Plan blindado para los Juegos de la Casa. La Selección Dominicana de Fútbol Sub-23 inicia un campamento de cuatro semanas en el CAR con miras a los Juegos Centroamericanos 2026.

En una iniciativa inédita para el balompié del patio, la Coordinación de Selecciones Nacionales activa un riguroso campamento utilitario aprovechando el receso de la LDF; la misión es recortar la baraja a los 20 guerreros definitivos que defenderán el honor tricolor en Santo Domingo 2026.

Un búnker de evaluación permanente en el CAR

El negocio y el crecimiento institucional del fútbol en la República Dominicana se juegan su partida más importante fuera de las pizarras de los torneos regulares. Con la fisonomía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 asomándose en el horizonte perimetral del patio, la directiva de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) ha dado un golpe de autoridad estratégico. Bajo la conducción directa del seleccionador nacional Marcelo Neveleff, se ha oficializado el arranque de un plan de preparación de cuatro semanas con los talentos de la categoría Sub-23.

Esta infraestructura de trabajo, catalogada como un hito sin precedentes en el plano de las selecciones dominicanas, tiene como objetivo principal mantener la fisonomía competitiva y el ritmo físico de los atletas locales durante el actual receso de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). Las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) se transformarán en un auténtico filtro utilitario, donde el cuerpo técnico someterá a los citados a evaluaciones minuciosas para estructurar una lista final que, por mandato estricto del reglamento de la competencia, solo permitirá la inscripción de 20 futbolistas: 2 porteros y 18 jugadores de campo.

“Siempre digo que debemos mirar el bosque y no el árbol. Estamos construyendo algo mucho más grande que un torneo; estamos estructurando de forma definitiva el futuro del fútbol dominicano”, aseveró un optimista Marcelo Neveleff, resaltando el compromiso y la colaboración de los clubes de la LDF y las academias formativas.

La hoja de ruta: El cronograma táctico en el Centro de Alto Rendimiento

Los módulos de entrenamientos Fast Track y de visorías correrán a máxima velocidad en las duelas asfálticas del CAR, divididos en bloques específicos de cuatro días consecutivos por semana, alternando sesiones vespertinas con intensos turnos matutinos:

CALENDARIO DE TRABAJO SEDOFÚTBOL SUB-23 (JUNIO - JULIO 2026) [SEMANA 1] ➔ 16 Jun (4:30 PM) | 17, 18 y 19 Jun (8:00 AM) [SEMANA 2] ➔ 23 Jun (4:30 PM) | 24, 25 y 26 Jun (8:00 AM) [SEMANA 3] ➔ 30 Jun (4:30 PM) | 1, 2 y 3 Jul (8:00 AM) [SEMANA 4] ➔ 7 Jul (4:30 PM) | 8, 9 y 10 Jul (8:00 AM)

Los convocados a las pizarras de Neveleff: Legión local e invitados de gala

La baraja de citados por el estratega argentino para estos módulos técnicos combina el hueso duro de los clubes del patio con interesantes incrustaciones de las Grandes Ligas universitarias y filiales europeas de renombre:

Porteros

Edwin Frías (Cibao FC)

Elián Beras (Cibao FC)

David Rosario (SD Colonial)

Maikel Pineda (Delfines Del Este)

Diego Peña (George Washington University – USA)

Ian Flores (NE FC – USA)

Defensores

Luis Reyes (Atlético Vega Real)

Rauly Martínez (Moca FC)

Josué Núñez (Cibao FC)

Maximiliano Jerez (Club Atlético Pantoja)

Joselvis Sánchez (Delfines del Este)

Isaac Corcino (Delfines del Este)

Álvaro Cabrera (Delfines del Este)

Mediocampistas

Nicolás Cruz (Cibao FC)

Tairon Rodríguez (Moca FC)

Yordy Álvarez (Club Atlético Pantoja)

Emmanuel Cuello (OYM FC)

Lucas Bretón (Málaga CF – España)

Cristian Ciccone (CA Osasuna – España)

Atacantes

Alan Martínez (Atlético Vega Real)

Esstiel Reyes (Salcedo FC)

William Paulino (Santa Fe FC)

Carlos Sarante (Club Atlético Pantoja)

Ander Segura (Delfines del Este)

Luis Almonte (Barca Academy RD)

Abraham Mejía (Cibao FC)

Javier Roces (Cibao FC)

Luis E. López (Cibao FC)

Con este despliegue de talento, la Federación Dominicana no solo busca blindar las aspiraciones de la Sub-23 en la cita regional, sino derramar esta fisonomía metodológica de captación hacia las escuadras inferiores (Sub-20, Sub-17, Sub-15 y Sub-14). En los despachos de la Sedofútbol se tiene claro que el carnaval del fútbol caribeño ya está aquí y la convocatoria definitiva no se regalará por jerarquía; se sudará y se ganará con sangre sobre el césped del CAR.