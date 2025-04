Your browser doesn’t support HTML5 audio

El St. James’ Park será testigo de un encuentro vibrante entre Newcastle United y Brentford, correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Con ambos equipos en plena lucha por consolidar sus objetivos, los entrenadores Eddie Howe y Thomas Frank perfilan sus estrategias para el esperado duelo. A continuación, repasamos las posibles alineaciones y las bajas de cada equipo.

"If they want a quick game…" 🔥

On this day in 2023! 📆 pic.twitter.com/trVVsjWaYM

— Newcastle United (@NUFC) April 2, 2025