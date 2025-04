Este sábado 26 de abril, a las 11:00 hora local, el majestuoso St. James’ Park será el escenario de un duelo crucial en la jornada 34 de la Premier League. Por un lado, el Newcastle United de Eddie Howe buscará reponerse del reciente golpe sufrido ante Aston Villa. Por el otro, un Ipswich Town muy golpeado por las lesiones intentará aferrarse a su última esperanza de evitar el descenso.

Según se anticipa, Newcastle saltará al campo con su tradicional esquema 4-3-3, confiando en su potencia ofensiva y equilibrio en la mitad de la cancha. Nick Pope será el guardián del arco, escoltado por una defensa con Trippier, Schär, Burn y Livramento. En el medio, se espera el tridente dinámico de Guimarães, Tonali y Joelinton, mientras que el ataque estará comandado por Isak, flanqueado por Murphy y Harvey Barnes.

En el banquillo, nombres como Callum Wilson, Anthony Gordon y Joe Willock podrían aportar soluciones.

Por su parte, el equipo de Kieran McKenna apostaría por un 4-2-3-1, con Alex Palmer en portería y una defensa de cinco nombres liderada por Tuanzebe y Burgess. Sam Morsy y Cajuste tomarán el centro del campo, mientras que Enciso, Clarke y Hirst buscarán inquietar el área rival.

Eddie Howe on Ipswich Town:

"Ipswich have dangerous players in their team, they recently went to Bournemouth and won, and we know how hard that game is. I think they have had a difficult season, their away form has been very strong, they have done better away than they have at… pic.twitter.com/Vu5Pe2hTM1

— Newcastle United (@NUFC) April 25, 2025