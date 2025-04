El próximo domingo 13 de abril, a las 12:30 (hora local), el legendario St. James’ Park será el escenario de un duelo de alto voltaje entre Newcastle United y Manchester United, correspondiente a la trigésimo segunda fecha de la Premier League. Con una atmósfera que promete ser eléctrica y dos equipos con realidades muy distintas, el encuentro se perfila como uno de los más atractivos del fin de semana en Inglaterra.

Joelinton scores again 🎶

Victory at Old Trafford in the reverse fixture! 🙌 pic.twitter.com/hESler8Wwr

— Newcastle United (@NUFC) April 13, 2025