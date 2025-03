Neymar regresó a Santos tras 12 años con la intención de mantenerse en ritmo antes de volver a Europa. Aunque su contrato actual finaliza el 30 de enero de 2025 y su nombre ha sido vinculado con el Barcelona y otros clubes del Viejo Continente, la posibilidad de que extienda su estadía en Brasil hasta el Mundial de 2026 es cada vez más fuerte, según afirmó Marcelo Teixeira, presidente del conjunto paulista.

Santos fan Anthony was able to beat cancer but lost his right eye. His prosthetic eye has the Santos symbol.

Neymar met with him 🙏🏽 pic.twitter.com/yKTKx6Ruxp

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 19, 2025