El destino del fútbol de vanguardia suele reservarse giros de guion de un dramatismo absoluto que ninguna supercomputadora es capaz de proyectar. En la jornada de este lunes 6 de julio, el planeta fútbol asimila un sismo emocional tras confirmarse la eliminación de la Selección de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Sentado sobre el césped del MetLife Stadium de East Rutherford, ahogado en un llanto inconsolable ante las cámaras globales, Neymar da Silva Santos Júnior anunció de forma oficial su retiro definitivo de la Canarinha, cerrando una legendaria e imperfecta bitácora de 16 años con la camiseta más pesada del mundo.
El escenario de la tragedia deportiva no pudo haber sido más poético. “Lo intenté una y otra vez por mi país. Empecé mi camino internacional aquí, en este césped de Nueva York, y es justo aquí donde todo termina para mí. El viaje ha concluido”, confesó el astro de 34 años a los micrófonos internacionales en la zona mixta. La matemática del destino dictamina que fue en este mismo recinto donde un lejano 10 de agosto de 2010, luciendo la camiseta número 11 y un rostro cargado de inocencia, Neymar debutó con gol de cabeza ante Estados Unidos bajo la tutela de Mano Menezes. Este domingo, el crack firmó una última anotación de honor para su registro, pero fue insuficiente para contener el poderío físico de la Noruega de Erling Haaland, firmando un doloroso 1-2 que deja a Brasil con las manos vacías en Norteamérica.
El nacimiento del mito intocable y el yate de los 222 millones
La trayectoria de Neymar con el Scratch du Oro constituye el reflejo viviente de una superestrella que rompió todos los moldes económicos y culturales de la era moderna. Antes de cumplir los 20 años, la joya surgida de las canteras del Santos FC ya acumulaba la friolera de 100 goles en el fútbol profesional, superando las precocidades de todas las deidades del balompié carioca. Su peso político en el entorno fue tan colosal que a los 18 años provocó el despido de su técnico en clubes, Dorival Júnior, por haberle aplicado una sanción disciplinaria, instaurando el mito del “menino” intocable que obligó a la destitución del seleccionador Dunga tras el Mundial de Sudáfrica por no haberlo incluido en la convocatoria original.
Neymar transformó el deporte rey en un imperio de valor de marca internacional. Siendo el primer futbolista brasileño en acaparar de forma solitaria la portada de la prestigiosa revista Time a los 21 años (tres años antes de lo que lo lograría Lionel Messi), su imagen a bordo de un lujoso yate Azimut de 7 millones de euros simbolizó el pináculo del “Joga Bonito” industrializado. Su traspaso histórico del FC Barcelona al París Saint-Germain por la astronómica e imbatible cláusula de 222 millones de euros fijó un estándar financiero que todavía rige el mercado europeo en este 2026. Superó en ingresos publicitarios y tracción digital a colosos de la talla de Usain Bolt, Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el epicentro de la cultura pop del fútbol.
La espina clavada y el nuevo mapa de los cuartos de final
A pesar de su innegable jerarquía técnica y de ostentar el récord histórico de goleo absoluto de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el retiro de Neymar deja un vacío de amargura en las tribunas de Río de Janeiro y São Paulo. El “10” se despide de la escena internacional sin haber podido canjear su inmenso talento por la sexta estrella planetaria de la Verdeamarela ni haber reclamado el Balón de Oro de la FIFA, los dos grandes mandamientos que una nación entera depositó sobre sus hombros cuando apenas era un adolescente.
Con la caída de Brasil y la agónica clasificación de la Selección de Inglaterra, que despachó por 3-2 a los coanfitriones de México en las alturas del Estadio Azteca, los dos primeros emparejamientos de la ronda de los Cuartos de Final han quedado sellados con tintes de alta tensión. La resurgida Francia de Kylian Mbappé medirá sus fuerzas ante el pragmatismo histórico de Marruecos, mientras que la sorpresiva Noruega de Erling Haaland (quien ya iguala a Messi y Mbappé con 7 goles en la cima de la Bota de Oro) escenificará una batalla de alta fidelidad frente a Inglaterra. El Mundial de 2026 se despide de su príncipe del regate, abriendo paso a una nueva aristocracia que busca la gloria eterna en el caluroso verano norteamericano.