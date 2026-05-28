La desalentadora noticia fue dada a conocer de manera oficial este jueves por el médico jefe del combinado brasileño, Rodrigo Lasmar, desde el complejo de entrenamientos de Granja Comary, ubicado en las proximidades de Río de Janeiro. De acuerdo con las declaraciones del especialista, los exámenes médicos y una resonancia magnética practicada al atacante de 34 años identificaron con precisión una lesión muscular de grado dos, cuyo período estimado de recuperación oscila entre las dos y las tres semanas de baja.
Un calendario contrarreloj para el “Scratch”
La lesión de Neymar rompe de inmediato con la planificación del cuerpo técnico y lo descarta de manera absoluta para los compromisos de preparación que sostendrá la escuadra sudamericana:
Baja confirmada: Se perderá el primer encuentro amistoso de este domingo frente a Panamá en Río de Janeiro.
Ausencia en EE. UU.: Tampoco podrá ver acción en el choque de fogueo programado para el 6 de junio ante Egipto en la ciudad de Cleveland, Estados Unidos.
Con este panorama médico en mano, los tiempos están sumamente ajustados. El estreno oficial de Brasil en la Copa del Mundo está fijado para el próximo 13 de junio frente a la selección de Marruecos. Llegar en plenas condiciones físicas a esa trascendental cita parece una misión sumamente compleja para el diez brasileño. “Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos a evaluar día a día su evolución”, apuntó Lasmar ante los medios de comunicación.
La sorpresa de Carlo Ancelotti y el enigma médico
Neymar se había reportado el miércoles a la concentración brasileña para ponerse bajo las órdenes de su nuevo director técnico, el italiano Carlo Ancelotti, pero llamó la atención de la prensa al ausentarse por completo de la primera sesión de entrenamientos en cancha.
Previo a su llegada al equipo nacional, el atacante ya venía arrastrando inactividad y había sido baja en los compromisos recientes de su club, el Santos de Brasil. En su momento, el director técnico de la escuadra paulista, Cuca, había intentado calmar las aguas declarando que se trataba simplemente de una “lesión leve” producto de un golpe fortuito; sin embargo, los estudios especializados en la selección terminaron por revelar un escenario mucho más severo.
A pesar de que el emblemático delantero no vestía la camiseta de la Canarinha en un partido oficial desde el lejano mes de octubre de 2023, Ancelotti decidió dar un golpe sobre la mesa al incluirlo como la gran sorpresa dentro de su listado definitivo de 26 convocados para la gran cita que albergarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, el cuerpo médico de Brasil tendrá que trabajar a marchas forzadas para intentar recuperar a su máximo romperredes histórico (79 goles) y evitar que el sueño mundialista de Neymar se apague antes de tiempo.