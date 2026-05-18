Brasil está lista para luchar por la sexta estrella. Y lo hará con el regreso del Rey.

Carlo Ancelotti anunció este lunes en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro — ante casi un centenar de medios de todo el mundo — la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a la Seleção en la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Y guardó la sorpresa más grande para el final.

Cuando llegó el turno de los atacantes, Ancelotti pronunció las palabras que hicieron estallar a todo Brasil:

“Ahora viene lo bonito. Atacantes: Neymar… Santos.”

El pueblo brasileño estalló en euforia. Tras casi tres años fuera de la Seleção, Neymar Jr. regresa a su casa para disputar lo que será el último Mundial de su carrera.

El regreso del Rey

La historia de Neymar en los últimos años ha sido una batalla constante contra las lesiones y la adversidad. Pero el diez nunca se rindió. En enero, el propio Ancelotti le fue claro: “Vete del Madrid, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento.”

Y así lo hizo. Su regreso al Santos — el club donde se formó, el Meninos da Vila — le devolvió la alegría de jugar. El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, lo celebró con palabras que resumen todo:

“La convocatoria de Neymar Jr. es muy merecida. Nunca dudamos de que el proyecto daría sus frutos, porque sabíamos lo mucho que deseaba volver al Santos, ser feliz jugando al fútbol en su casa y volver a rendir al más alto nivel. La selección brasileña necesita a un jugador de su calibre.”

A priori, Neymar tendrá un papel secundario en el torneo — por detrás de las botas de Endrick, Raphinha y Vinícius Jr., las grandes referencias ofensivas de esta Seleção. Pero su presencia en el vestuario, su experiencia y su magia en los momentos clave pueden ser determinantes.

Endrick debuta en un Mundial

La otra gran noticia de la convocatoria es Endrick. El joven delantero de 19 años — cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon — tuvo un gran final de temporada en Francia que convenció a Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva.

El de Taguatinga se ganó su sitio a pulso. No tendrá un rol principal — ese se lo disputarán Matheus Cunha e Igor Thiago, también debutantes en un torneo de este calado — pero está listo para dar la cara cuando Brasil lo necesite. Y la historia de su vida, la promesa que le hizo a su padre cuando no había comida en la mesa, merece este escenario.

Las despedidas: Casemiro, Danilo y Alex Sandro dicen adiós

Este Mundial también será de despedidas amargas — no por el cómo, sino por el quién.

Casemiro colgará la camiseta de la Seleção tras el torneo. Su último baile, encima a las órdenes de una figura casi paterna como Ancelotti.

colgará la camiseta de la Seleção tras el torneo. Su último baile, encima a las órdenes de una figura casi paterna como Ancelotti. Danilo y Alex Sandro también harán lo propio.

y también harán lo propio. Con Alisson, Ederson e incluso Marquinhos todavía quedará la incógnita por despejar de cara al ciclo 2030.

El gran sacrificado: João Pedro

A toda decisión, un sacrificio. En este caso con nombre y apellidos: João Pedro. El delantero del Chelsea — máximo goleador del club esta temporada — pierde su lugar en la lista en favor de Rayan y el propio Neymar.

Junto a él, también se caen por decisión técnica Andrey Santos, Bento y Thiago Silva. Ancelotti les abre la puerta para el próximo ciclo — el del Mundial 2030.

Las bajas por lesión que condicionaron la lista

Las lesiones golpearon duro a Brasil antes del torneo. Nombres capitales quedaron fuera por problemas físicos:

Estêvão — lesión en el tendón de la corva

— lesión en el tendón de la corva Eder Militão — bíceps femoral

— bíceps femoral Rodrygo Goes — ligamento cruzado anterior

Ancelotti intentó remediar esas bajas con tres nombres: Ibáñez, Igor Thiago y Rayan — apuestas de futuro que tendrán su oportunidad en el mayor escenario del mundo.

La lista completa de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool) · Ederson (Fenerbahçe) · Weverton (Grêmio)

Centrales: Marquinhos (PSG) · Gabriel Magalhães (Arsenal) · Bremer (Juventus) · Ibáñez (Al Ahli) · Léo Pereira (Flamengo)

Laterales derechos: Wesley (Roma) · Danilo (Flamengo)

Laterales izquierdos: Alex Sandro (Flamengo) · Douglas Santos (Zenit)

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United) · Bruno Guimarães (Newcastle) · Fabinho (Al Ittihad) · Danilo (Botafogo) · Lucas Paquetá (Flamengo)

Mediapuntas / Extremos: Raphinha (Barcelona) · Vinícius Jr. (Real Madrid) · Rodrygo ❌ baja por lesión

Delanteros: Neymar Jr. (Santos) · Endrick (Real Madrid / Lyon) · Matheus Cunha · Igor Thiago · Rayan

El horizonte: el Hexa y el ciclo 2030

Ancelotti ya renovó su contrato con Brasil hasta el Mundial de 2030. El relevo generacional está en marcha — con Endrick, Rayan, Andrey Santos, Gabriel Mec y Estêvão como la nueva guardia — pero antes hay una cita impostergable en Norteamérica.

Brasil lleva 24 años sin ganar un Mundial. La última vez fue en Corea/Japón 2002. Ahora, con Neymar de regreso, Endrick debutando y Vinícius y Raphinha en su plenitud, la Seleção tiene los ingredientes para terminar con esa sequía.

El Hexa espera. Y Brasil está preparada.