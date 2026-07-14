Ni en 2010 España firmó una obra tan brillante como esta exhibición ante Francia El recital de la escuadra de Luis de la Fuente en Dallas supera los folios nostálgicos de la generación dorada de Sudáfrica. España se consolida como el mejor bloque colectivo del planeta.

Las pizarras de la previa del careo en Texas albergaban una tesis que muchos repetían de forma lineal en las tertulias deportivas más para convencerse a sí mismos que por certeza absoluta: si España lograba esconderle el balón a Francia mediante un circuito limpio de toque, anularía perimetralmente las transiciones rápidas de los galos y forzaría un escenario sumamente incómodo para los dirigidos por Didier Deschamps.

El desenlace oficial en las planillas del AT&T Stadium no solo ratificó el análisis, sino que la Selección de España se sacó de la manga el partido más brillante de toda la Copa del Mundo 2026, provocando que el propio Luis de la Fuente sentenciara con orgullo ante las pizarras de la prensa internacional: “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo”.

Superando la mitología de Sudáfrica 2010

La memoria colectiva del balompié español suele colocar en un altar perimetral la semifinal de Sudáfrica 2010 ante Alemania como el listón más alto de rendimiento de su historia. Sin embargo, los folios técnicos de esta exhibición de 2026 en Dallas exponen un despliegue coral que supera con creces aquella gesta:

Dominio en todas las líneas: La fisonomía del triunfo se cimentó en el despliegue físico y posicional de Fabián Ruiz y Rodri en la zona de gestación.

Desequilibrio de vanguardia: La lucidez de Dani Olmo y Álex Baena en el último tercio, combinada con la presión incesante de Marc Cucurella en los costados y la deidad juvenil Lamine Yamal, borraron del mapa la jerarquía de los subcampeones del mundo.

Neutralización de figuras: El bloque maniató por completo a Kylian Mbappé, quien ostentaba las planillas de Jugador Más Valioso (MVP) de la contienda hasta antes del pitazo inicial.

Los candidatos al “Balón de Oro Colectivo”

La naturaleza de esta selección española invita a los analistas a plantear un debate inédito en los despachos del fútbol mundial: la imposibilidad de señalar a una sola figura por encima del resto en los folios de rendimiento:

Jugador Destacado Aporte Táctico Clave en el Torneo Impacto en las Pizarras Lamine Yamal Desequilibrio perimetral y generación de peligro constante. Candidato natural al MVP juvenil. Pedro Porro Proyección ofensiva lineal y autor del gol de la sentencia (2-0). Solidez en el carril derecho. Rodri Hernández Equilibrio neto en la medular y distribución de alta fidelidad. El termómetro del mediocampo. Dani Olmo Ruptura entre líneas y asistencia clave en la caja de golpeo. Cerebro del frente de ataque.

Cita con el destino el próximo domingo

Con el boleto lineal a la gran definición del torneo asegurado en sus folios, las pizarras de la fanaticada y los analistas ya se preparan para el compromiso definitivo del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España aguarda pacientemente en la pole position por el desenlace de la llave que disputarán este miércoles Inglaterra y la Argentina de Lionel Messi en Atlanta, con la firme convicción de que este Mundial no le pertenece a una individualidad aislada, sino al bloque colectivo más en forma de todo el planeta fútbol.