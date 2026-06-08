Nico Paz sella su llamado mundialista y cumplirá el sueño de jugar junto a Lionel Messi El círculo del destino: La convocatoria del talentoso mediocampista de la Albiceleste sella un poético reencuentro generacional: cuando el astro de Rosario debutaba en las citas mundialistas en 2006, la joya tucumana era apenas un bebé de un año.