Hay historias en el balompié internacional que parecen redactadas bajo un libreto cinematográfico perfecto. La Selección de Argentina sacudió el panorama deportivo al oficializar la convocatoria del joven y desequilibrante mediocampista Nico Paz de cara a la Copa del Mundo 2026. Para el volante creativo, este llamado representa el pináculo de su incipiente carrera profesional y la materialización de un anhelo de infancia: disputar el torneo más importante del planeta al amparo y cobijo de su gran ídolo, Lionel Messi.
El reporte difundido por la plataforma digital La Gambeta Sports pone en perspectiva la asombrosa brecha temporal y generacional que se unificará en el vestuario de la Albiceleste: cuando Messi se estrenó en los escenarios de los Mundiales durante la edición de Alemania 2006, Nico Paz sumaba apenas un año de nacido. Dos décadas exactas después de aquel bautismo de fuego del diez rosarino, la vida y el rendimiento sobre la cancha los han colocado en la misma coordenada geográfica para defender la corona argentina.
El termómetro en las tribunas virtuales: ¿El heredero legítimo de la 10?
Como es costumbre en el entorno de los vigentes campeones del mundo, la confirmación de la lista encendió las interacciones y abrió un profundo debate sobre el futuro y el relevo generacional de la escuadra sudamericana:
La bendición de la grada: Seguidores de corte blaugrana como el_mario.bro2.0 manifestaron con entusiasmo que el juvenil posee las herramientas técnicas y el potencial necesario para consagrarse como el heredero natural del trono de Messi en el mediocampo de la selección. Otros internautas destacaron la similitud estética de su juego elegante y asociativo con la pelota pegada al botín.
La advertencia “merengue”: El lado más picante e irónico de los comentarios corrió por cuenta de los hinchas que recordaron el pasado institucional del jugador, bromeando con que el hecho de deshacerse en elogios públicos hacia la figura de Messi le cerraría de inmediato las puertas para un eventual retorno a las filas del Real Madrid.
La cuota de crítica: Tampoco faltaron las miradas punzantes de cuentas como lt._joel, quienes si bien reconocen el estatus histórico de Leo, apuntaron de forma ácida que los pasajes recientes de su carrera en la Major League Soccer (MLS) lo han exhibido con una actitud un tanto más irritable o protestona sobre el césped.
Premio absoluto a la perseverancia, la constancia y el despegue futbolístico que ha firmado en las ligas de máxima exigencia internacional, Nico Paz se alista para abordar el avión mundialista. El Clásico de las Américas y la defensa del título en este 2026 tendrán un sabor especial: la oportunidad de oro para que el alumno aprenda directamente los secretos del juego al lado del máximo exponente de la historia de su nación.