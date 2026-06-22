Nico Schlotterbeck se pierde el resto del Mundial por una grave lesión de tobillo El zaguero zurdo del Borussia Dortmund sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el triunfo ante Costa de Marfil. Pese a que estará fuera de las canchas varios meses, el central ha decidido permanecer con la delegación de Julian Nagelsmann en Estados Unidos.