El gran andar de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha recibido su primer golpe de consideración, esta vez desde la enfermería. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el Borussia Dortmund confirmaron de forma oficial este lunes que el defensor central Nico Schlotterbeck será baja para el resto del certamen debido a una rotura en el ligamento medial del tobillo izquierdo.
El infortunio para el central de 26 años aconteció temprano en la jornada dominical, específicamente al minuto 13 del duelo ante Costa de Marfil, tras sufrir un fuerte choque con el atacante africano Amad Diallo. Aunque Schlotterbeck recibió asistencia médica en reiteradas ocasiones y dio muestras de pundonor al aguantar sobre el césped hasta el silbatazo del entretiempo, el dolor físico se tornó insoportable. Para el inicio del complemento, el estratega Julian Nagelsmann se vio obligado a retirarlo para darle paso al madridista Antonio Rüdiger en la victoria teutona por 2-1.
Una baja sensible en la pizarra táctica
La pérdida de “Schlotti” representa un dolor de cabeza inmediato para la estructura de Nagelsmann, no tanto por la falta de nombres en el banquillo, sino por el perfil único que aportaba al esquema. Schlotterbeck figuraba como el único central zurdo natural de la plantilla, dotando a Alemania de una salida limpia, excelente visión perimetral y un liderazgo innato para organizar los hilos del equipo desde la primera línea. Asimismo, su poderío aéreo ya había dejado dividendos en el torneo al anotar de cabeza el segundo gol en la histórica paliza de 7-1 sobre Curazao.
“Schlotti nos hará mucha falta en el campo como un defensa excepcional, especialmente por su excelente salida de balón. Este podría haber sido su Mundial”, lamentó el seleccionador Julian Nagelsmann. “Es una buena señal que por ahora siga aquí con el grupo en Estados Unidos, ya que también tiene una gran influencia fuera de la cancha”.
En esa misma línea se expresó el directivo del Dortmund, Lars Ricken, quien mandó un mensaje de aliento a su baluarte: “Estaba en un gran momento y era una pieza fundamental. Es una lástima increíblemente amarga, pero Nico ya demostró en el pasado que puede volver aún más fuerte tras una lesión”.
El tablero del Grupo E y los próximos desafíos
A pesar de la triste noticia, la Mannschaft puede afrontar la situación con relativa calma en lo deportivo. Tras hilvanar su segunda victoria consecutiva frente a los marfileños, Alemania lidera con paso perfecto el Grupo E con 6 unidades y ya tiene asegurado su boleto matemático a los dieciseisavos de final.
Detrás de los europeos marchan los africanos con 3 puntos, seguidos de cerca por Ecuador y Curazao, quienes se jugarán la vida en el cierre de la primera fase. Con la baja confirmada de Schlotterbeck, la rotación defensiva germana quedará en manos de efectivos de plenas garantías como Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Malick Thiaw, e incluso el polivalente mediocampista Leon Goretzka.
La fase de grupos bajará el telón para este sector el próximo jueves 25 de junio:
Alemania buscará amarrar el liderato definitivo cuando se mida ante la Selección de Ecuador en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Costa de Marfil saltará obligada al césped del Lincoln Financial Field de Filadelfia para sellar su clasificación frente a Curazao.