El fútbol siempre ha estado lleno de jugadores con talento que, por diferentes razones, no logran alcanzar el estrellato. Nicolo Zaniolo, quien alguna vez fue considerado la gran joya del fútbol italiano y comparado con Francesco Totti, es uno de esos casos. Ahora, a sus 25 años, el mediocampista llega cedido a la Fiorentina en busca de un nuevo comienzo, siguiendo la misma estrategia que David De Gea utilizó para relanzar su carrera: tomarse un tiempo para recuperar su mejor nivel.

En los últimos meses, la Fiorentina se ha convertido en un equipo ideal para aquellos futbolistas que necesitan relanzar su carrera. Casos recientes como el de Moise Kean, quien no pudo fichar por el Atlético de Madrid en enero de 2024 por problemas físicos, o el del experimentado David De Gea, han demostrado que el club viola ofrece un ambiente propicio para la recuperación y el renacer futbolístico.

Ahora, es el turno de Zaniolo y Nicolo Fagioli, ambos con talento de sobra pero con caminos complicados en los últimos años.

Zaniolo comenzó su carrera profesional en la Roma, equipo donde rápidamente se ganó la etiqueta de futura estrella. A los 19 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar tres goles en la Serie A desde Francesco Totti, lo que llevó a los aficionados a soñar con que sería el sucesor del legendario capitán. Sin embargo, las lesiones frenaron su progresión, especialmente los problemas de rodilla, con dos roturas de ligamento cruzado que lo alejaron de los grandes torneos.

Su carrera ha estado marcada por cesiones constantes. Perteneciente al Galatasaray, Zaniolo ha pasado por el Aston Villa (25 partidos en la Premier League con solo 2 goles) y más recientemente por el Atalanta, donde disputó 14 partidos en Serie A, anotando 2 goles y brindando 2 asistencias, aunque sus celebraciones excesivas, especialmente contra la Roma, generaron polémica.

Ahora, Zaniolo buscará en la Fiorentina la estabilidad que no ha tenido en los últimos años. Llega con una cesión que incluye una opción de compra de 15 millones de euros y utilizará el dorsal 17. Su objetivo es recuperar su mejor versión y consolidarse en la selección italiana, con la que ha disputado 19 partidos y anotado 2 goles, aunque aún no ha jugado un gran torneo internacional debido a sus lesiones.

📝 Fiorentina have added a lot of Italian talent in this winter mercato:

🇮🇹 Nicolo Fagioli

🇮🇹 Michael Folorunsho

🇮🇹 Cher Ndour

🇮🇹 Nicolo Zaniolo pic.twitter.com/cf8GHnNOsP

— Raffaele (@ItalianoCalcio) February 3, 2025