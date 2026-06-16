Noruega tritura a Irak de la mano de un Erling Haaland indomable En una tarde redonda para las pizarras europeas, el "Androide" firmó un doblete de Grandes Ligas y forzó un autogol en las postrimerías del choque para sellar el contundente triunfo 4-1; los asiáticos pagaron caro sus berrinches defensivos en el área chica.