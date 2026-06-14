Noruega vs. Irak en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los esquemas tácticos que preparan Noruega e Irak para su debut absoluto en el Grupo I, junto al repaso del inédito expediente que sostienen ambos países.

El banderazo de salida de las acciones en Massachusetts obligará a las pizarras de los cuerpos técnicos a plantear estrategias sumamente minuciosas desde el silbatazo inicial. Mientras los europeos buscarán ensanchar la cancha dinamitando las bandas con transiciones sumamente fluidas y directas, la humilde pero disciplinada escuadra de Irak opondrá un férreo bloque bajo con líneas muy juntas que intente cortar los circuitos de pase de las estrellas de la Premier League.

El Historial Previo: Una página completamente en blanco

La expansión del torneo a 48 selecciones y los nuevos criterios de clasificación siguen propiciando enfrentamientos sumamente frescos para los analistas de estadísticas del fútbol internacional. El expediente del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Noruega e Irak registra una particularidad total:

Partidos oficiales: 0

0 Victorias de Noruega: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Irak: 0

Historial directo: No existe absolutamente ningún antecedente de enfrentamientos previos entre ambas naciones en la historia del balompié internacional, ni en compromisos oficiales de la FIFA ni en duelos de carácter amistoso. El choque de este martes en el Gillette Stadium inaugurará de manera formal el historial entre la federación escandinava y la asiática.

Alineación Probable de Noruega

Noruega saltará al terreno de juego estructurando un parado táctico clásico, ofensivo y de muchísima potencia física posicionado bajo un sistema de $4-4-2$:

ARQ: Ørjan Nyland

DEF: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

MED: Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard (C), Antonio Nusa

DEL: Erling Haaland, Alexander Sørloth

La gran bandera y capitán de la escuadra vikinga es el talentoso mediocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, encargado de manejar los hilos de la medular y abastecer al tridente y medio que forman las joyas Oscar Bobb y Antonio Nusa por fuera, dejando la cuota goleadora en la temible dupla ofensiva que integran el gigante del Manchester City, Erling Haaland, y el artillero Alexander Sørloth.

Alineación Probable de Irak

Los “Leones de Mesopotamia” opondrán resistencia sobre el césped plantando cara con un espejo táctico de $4-4-2$, buscando un bloque muy compacto atrás:

ARQ: Ahmed Basil

DEF: Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali

MED: Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn

DEL: Aymen Hussein (C), Ali Al Hamadi

El conjunto asiático resguardará sus líneas cerca de su propio arquero Ahmed Basil, encomendando el equilibrio a la marca de Amir Al Ammari en la zona media y buscando transiciones muy largas para aprovechar la potencia de su referente de ataque, Aymen Hussein.