¿Nos mintieron con Tim Payne? El mito del jugador con menos seguidores del Mundial Un video viral encendió las alarmas al revelar que el lateral neozelandés no era, estadísticamente, el futbolista más desconocido de la Copa del Mundo. Sin embargo, detrás de la elección del nuevo ídolo de las redes hay una genialidad de marketing que va más allá de los números sueltos. Revelamos el verdadero ranking de los futbolistas con menos seguidores en las redes sociales y explicamos por qué la campaña de Tim Payne no es un fraude.

El fenómeno global de Tim Payne ha puesto de cabeza la industria del marketing deportivo en este 2026. Lo que comenzó como una campaña orgánica gestada desde un teléfono celular por el creador de contenido conocido como “El Scarso”, terminó transformando a un lateral derecho de Nueva Zelanda en una superestrella digital, acumulando colaboraciones con gigantes comerciales como AT&T.

Sin embargo, en las últimas horas el ecosistema de Instagram se ha visto sacudido por la polémica. Un bando de analistas y creadores de contenido encendió el debate al escudriñar los datos fríos de las redes sociales, arrojando una bomba informativa: Tim Payne no era el jugador con menos seguidores en el planeta al momento de iniciar la campaña. De hecho, se reporta que existían al menos 51 futbolistas en el ecosistema mundialista que no tenían cuenta activa o que registraban una masa de seguidores notablemente inferior a la del neozelandés.

¿Fuimos engañados? ¿Es todo una farsa publicitaria? La respuesta corta es un rotundo no. A continuación, desglosamos el verdadero ranking de la “resistencia digital” del Mundial y explicamos por qué la elección de Payne, lejos de ser una estafa, fue una absoluta obra de arte estratégica.

El verdadero ranking: Los jugadores con menos seguidores del Mundial

Para aquellos que exigen el rigor de la matemática digital, las métricas exponen que los verdaderos “fantasmas” de las redes sociales pertenecen a federaciones emergentes o naciones de menor exposición mediática en el mundo hispanohablante.

Este es el orden real de los futbolistas que juegan en un absoluto y pacífico anonimato virtual:

Tabla de los futbolistas menos seguidos en Instagram:

Puesto Nombre del Jugador Selección Nacional Número de Seguidores 1° Jovo Lucic Bosnia y Herzegovina 477 seguidores 2° Zachary El Ouahdi Marruecos 1,300 seguidores 3° Trevor Doornbusch Curazao 1,484 seguidores 4° Jovane Cabral Cabo Verde 1,492 seguidores

Como salta a la vista, el bosnio Jovo Lucic es el verdadero monarca del bajo perfil digital, registrando apenas 477 seguidores y manteniéndose sumamente al margen de las dinámicas de las comunidades virtuales.

¿Por qué no es una estafa y por qué fue elegido Tim Payne?

A pesar de las críticas de quienes buscan “el pelo al huevo” o acusan al fenómeno de ser un engaño, la comunidad futbolística y los expertos en comunicación han salido al cruce para aclarar que los argumentos de “El Scarso” siempre fueron transparentes y lógicos.

La campaña no es un fraude por cuatro razones fundamentales:

El filtro del Ranking FIFA: El creador del movimiento explicó desde el primer día su punto de partida: no rastreó bases de datos globales de Instagram, sino que seleccionó directamente a la selección peor rankeada que clasificó al certamen (Nueva Zelanda). Una vez dentro de esa plantilla específica, buscó al elemento que registrara el menor impacto y conocimiento público.

La realidad del cronograma deportivo: Al momento de lanzar la estrategia de mercado, muchas de las federaciones de islas o países pequeños (como Curazao o Cabo Verde) no habían oficializado sus plantillas de 26 convocados ante la FIFA. Era imposible evaluar digitalmente a futbolistas que ni siquiera tenían asegurado su boleto de avión para la cita mundialista.

La neutralidad geopolítica: Elegir a un futbolista de Nueva Zelanda fue un acierto de diplomacia deportiva. Al ser un combinado que no tiene fricciones comerciales, históricas ni idiomáticas con los países hispanohablantes, permitió que la hinchada (con la argentina a la cabeza) lo adoptara como un ídolo unánime, sin banderas ni camisetas de por medio.

El factor “Aura” y Nombre: Seamos honestos: el factor de mercadotecnia necesita enganche. El nombre de “Tim Payne” arrastra una sonoridad anglosajona perfecta, comercial, facha y con una fonética ideal para construir una marca desde cero. Generar empatía masiva con Jovo Lucic o Trevor Doornbusch no habría tenido el mismo impacto en las masas latinoamericanas.

La genialidad de este suceso radica en que el público entendió el juego, se relajó y decidió formar parte de una historia maravillosa. Que existan 51 jugadores con menos impacto en sus redes no demerita en absoluto que Tim Payne se haya convertido, por derecho propio y por el impulso de la gente, en la leyenda de las marcas de este Mundial.