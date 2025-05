Este jueves 1 de mayo, a partir de las 15:30 (hora local), el estadio The City Ground será testigo de un choque con promesa de buen fútbol cuando Nottingham Forest reciba a Brentford por la fecha 34 de la Premier League. Más allá del presente dispar de ambos clubes, la expectativa gira en torno a las decisiones tácticas y las figuras que podrían inclinar la balanza.

El técnico portugués Nuno Espírito Santo no planea sorpresas: apostará nuevamente por su sistema preferido, el 4-2-3-1, con el que ha logrado darle equilibrio a un equipo que aspira a jugar en Europa la próxima temporada.

Matz's stop at Spurs is up for the @PremierLeague Save of the Month award. 🧤

— Nottingham Forest (@NFFC) May 1, 2025