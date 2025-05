Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves a las 19:30, el The City Ground será el escenario de un duelo vibrante por la jornada 34 de la Premier League entre un Nottingham Forest ambicioso y un Brentford envalentonado tras su última victoria. Ambos llegan con victorias resonantes bajo el brazo y la ilusión de cerrar el tramo final de la temporada con el pie derecho.

El conjunto de Nottingham viene de dar un golpe de autoridad nada menos que en el Tottenham Hotspur Stadium, donde se impuso 2-1 con goles de Anderson y Chris Wood. La victoria no solo fue valiosa por el rival, sino también porque afianza al equipo en la tercera posición de la tabla con 60 puntos, metido de lleno en la lucha por puestos europeos.

En lo que va de campaña, los de Nuno Espírito Santo han ganado 18 de sus 33 partidos, con un balance de 53 goles a favor y 39 en contra. En casa, Forest ha mostrado solidez relativa: nueve triunfos, cuatro empates y solo tres derrotas en 16 encuentros en su estadio.

Back in @PremierLeague action at The City Ground. 🏡 pic.twitter.com/GpfnCVdwJs

— Nottingham Forest (@NFFC) May 1, 2025