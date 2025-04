La jornada 32 de la Premier League ofrece un cruce atractivo este sábado en The City Ground. Nottingham Forest recibe a Everton a las 15:00 (hora local) con el objetivo claro de volver a la victoria y consolidarse en los puestos de vanguardia del campeonato. Enfrente estará un Everton irregular, pero que viene de rescatar un valioso empate ante Arsenal y sueña con seguir alejándose del fondo de la tabla.

Nottingham Forest ha tenido una temporada notable, mucho más sólida que en ediciones anteriores. Con 57 puntos y ubicado en el tercer lugar, los dirigidos por Nuno Espírito Santo han sabido hacerse fuertes especialmente en casa, donde acumulan nueve victorias en 15 presentaciones, con apenas dos derrotas.

Sin embargo, el traspié reciente ante Aston Villa (2-1) dejó cierta inquietud en el ambiente. Volver al triunfo será clave para no perder terreno ante sus rivales directos por competiciones europeas.

En contrapartida, Everton llega al partido con 35 puntos y ubicado en la decimoquinta posición. El equipo dirigido por Sean Dyche ha mostrado una leve mejoría en las últimas fechas, cosechando un empate muy valorado frente a Arsenal (1-1) en la jornada pasada.

El gran desafío para los Toffees está en mejorar su rendimiento fuera de casa. Hasta ahora, suman sólo tres triunfos como visitantes en 15 juegos, pero una estadística juega a su favor: no pierden en sus últimas cuatro visitas a The City Ground, donde históricamente han logrado resultados aceptables ante Forest.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó en diciembre de 2024, con una victoria de Nottingham Forest por 2-0. Ese duelo mostró a un equipo local compacto, con ideas claras y capacidad de definición, algo que intentará repetir este sábado.

En el historial global en The City Ground por Premier League, Forest y Everton están parejos, con cuatro victorias para cada uno y un empate. Un dato que refleja lo impredecible que puede ser este encuentro.

