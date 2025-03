Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nottingham Forest e Ipswich Town se enfrentan en una nueva fase de la FA Cup, en un partido que promete emociones y en el que ambos equipos intentarán seguir avanzando en el prestigioso torneo. Mientras que el Forest ha tenido que sortear dificultades para llegar a esta instancia, Ipswich ha mostrado mayor contundencia en sus compromisos previos.

Woody won it 🆚 Ipswich in November. ⏪ pic.twitter.com/lbunqPQMQL

El camino del Nottingham Forest en la FA Cup no ha sido sencillo. En la tercera ronda, los dirigidos por Nuno Espírito Santo lograron un triunfo sólido en casa ante Luton Town (2-0), pero en la siguiente etapa sufrieron más de la cuenta contra Exeter City. Tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y una prórroga sin goles (0-0), el Forest solo pudo sellar su clasificación en la tanda de penales, imponiéndose por 4-2.

Pese a estos altibajos, el historial reciente del equipo en la competición es positivo. En la edición anterior, el Forest llegó hasta los octavos de final, donde cayó por la mínima diferencia ante el Manchester United (0-1). En sus últimos siete partidos de FA Cup, el equipo solo ha perdido una vez en tiempo reglamentario, logrando una victoria y cinco empates, lo que demuestra su competitividad en el torneo.

En la Premier League, el Forest viene de un 0-0 ante el Arsenal, resultado que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Con la liga en pausa para la FA Cup, el equipo de Espírito Santo buscará consolidarse en la copa con un triunfo que refuerce su confianza.

Por su parte, el Ipswich Town ha tenido un recorrido más sólido en la FA Cup. En la tercera ronda, el equipo de Kieran McKenna no tuvo problemas para despachar al Bristol Rovers (3-0), y en la siguiente fase volvió a demostrar su poderío con una victoria contundente a domicilio sobre Coventry City (4-1).

Históricamente, Ipswich no ha sido protagonista en esta competición. Desde el inicio del siglo, el equipo nunca ha logrado superar la barrera de los octavos de final, y en la edición anterior se despidió en la fase de dieciseisavos de final. Sin embargo, su rendimiento reciente en la FA Cup es alentador: en sus últimos nueve partidos, ha logrado seis victorias, un empate y solo dos derrotas.

En la Premier League, la situación es mucho más complicada. Ipswich viene de una dolorosa caída ante el Manchester United (2-3), y actualmente se encuentra en la posición 18, en plena lucha por evitar el descenso, a cinco puntos del Wolverhampton.

Nottingham Forest

Formación (4-3-3):

Portero: Carlos Miguel

Defensores: Willy Boly, Eric da Silva Moreira, Harry Toffolo, Alex Moreno

Mediocampistas: Ryan Yates, Ibrahim Sangaré, Danilo dos Santos de Oliveira

Delanteros: Jota Silva, Ramón Sosa, Taiwo Awoniyi

Ipswich Town

Formación (4-2-3-1):

Portero: Alex Palmer

Defensores: Luke Woolfenden, Ben Godfrey, Conor Townsend, Cameron Burgess

Mediocampistas: Kalvin Phillips, Jack Taylor

Mediapuntas: Jaden Philogene, Sammy Szmodics, Jack Clarke

Delantero: George Hirst

ℹ️ The key info ahead of tonight's #EmiratesFACup clash in Nottingham.

Safe journey to all travelling fans. 👊

— Ipswich Town (@IpswichTown) March 3, 2025