Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo martes 1 de abril, a las 16:00 (hora local), Nottingham Forest y Manchester United se enfrentarán en The City Ground en un partido crucial de la jornada 30 de la Premier League. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes: el Forest se encuentra en la parte alta de la tabla, mientras que el United busca sumar puntos para evitar una de sus temporadas más decepcionantes en la última década.

De cara a este compromiso, ambos entrenadores ya trabajan en la estrategia y en la elección de sus mejores jugadores para afrontar un encuentro que podría ser determinante en sus aspiraciones. Nuno Espírito Santo apostaría por un 4-2-3-1, mientras que Rubén Amorim planea un 3-4-2-1 para los ‘Red Devils’.

Nikola's first Forest goal at Old Trafford. 💪 pic.twitter.com/UVHcyYWl8S

— Nottingham Forest (@NFFC) March 31, 2025