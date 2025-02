Ñublense vs. Boston River: Posibles alineaciones y todo lo que debes saber sobre el encuentro por Copa Libertadores Ñublense y Boston River se juegan la clasificación a la Libertadores: todo lo que necesitas saber del duelo.

Este miércoles 26 de febrero, Ñublense y Boston River se enfrentarán en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán a las 19:00 horas (ARG, URU y CHI) y 17:00 horas (COL, PER y ECU) en un partido clave por la fase preliminar de la CONMEBOL Libertadores. El encuentro promete ser un choque lleno de emociones, donde ambos equipos buscarán hacerse con la victoria para avanzar a la siguiente ronda del torneo más prestigioso de América.

¿Por qué es importante este partido?

El partido se presenta como una final anticipada para ambos equipos. El triunfo por 1-0 de Boston River en el partido de ida le dio una ligera ventaja, pero la diferencia es mínima y no da lugar a relajación. El equipo uruguayo sabe que debe salir con todo para asegurar su lugar en la siguiente fase. En cambio, Ñublense, que contará con el apoyo de su público local, tiene la presión de ganar desde el primer minuto para remontar el marcador adverso.

Jugadores clave para el enfrentamiento

En el equipo chileno, los jugadores experimentados serán claves en la búsqueda de la remontada. El delantero Germán Sosa es uno de los nombres a seguir, al igual que la solidez defensiva representada por Carlos Labrín y el arquero uruguayo Nicola Pérez, quien ha sido pieza fundamental bajo los tres palos. En el conjunto uruguayo, Boston River contará con la presencia de Baltasar Barcia y Mauricio Vera en el mediocampo, quienes deberán dictar el ritmo del juego y proteger la ventaja conseguida en el primer encuentro.

Así llegan los equipos

Ñublense no ha tenido una racha positiva en sus últimos partidos, sumando cuatro encuentros sin victorias. El más reciente empate 1-1 contra Deportes Limache en la Liga Chilena no les da la confianza necesaria de cara a este crucial encuentro. Por su parte, Boston River llega con una victoria importante sobre Ñublense en la ida, pero también con una caída reciente de 2-3 ante Nacional en el Campeonato Uruguayo. La victoria obtenida contra los Diablos Rojos es la única que ha logrado el equipo de Montevideo en 2025, lo que aumenta la presión sobre ellos para no dejar escapar esta oportunidad.

El último antecedente

El 19 de febrero, en el partido de ida disputado en el Estadio Centenario, Boston River logró una victoria 1-0 gracias a un gol de Juan Manuel Gutiérrez. Este resultado le dio al conjunto uruguayo una ventaja mínima, pero suficiente para confiar en sus posibilidades de avanzar si mantiene el orden defensivo y aprovecha las oportunidades en el ataque.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El crucial partido entre Ñublense y Boston River se jugará el miércoles 26 de febrero a las 19:00 horas (ARG, URU y CHI) y 17:00 horas (COL, PER y ECU). El encuentro será transmitido en vivo a través de Disney Plus en Sudamérica, donde los fanáticos podrán seguir cada minuto de acción.

Posibles alineaciones

Ñublense (Chile)

Entrenador: Francisco Arrué

Alison Nicola Pérez (Portero) Diego Mauricio Sanhueza (Defensa) Bernardo Humberto Cerezo (Defensa) Carlos Labrín (Defensa) Osvaldo Javier Bosso (Mediocampista) Martín Rodríguez (Mediocampista) Gabriel Graciani (Delantero) Lorenzo Reyes (Mediocampista) Federico Mateos (Mediocampista) Patricio Rubio (Delantero) Gonzalo Sosa (Delantero)

Boston River (Uruguay)

Entrenador: Jádson Jádson Viera

Ernesto Hernández (Portero) Marcos Gómez Piñeiro (Defensa) Jairo O’Neil López (Defensa) Mateo Rivero Blanco (Defensa) Joaquín Robatto (Defensa) Federico Dafonte Cambre (Mediocampista) Facundo Muñoa dos Santos (Mediocampista) Agustín Albarracín (Delantero) Agustín Anello Giaquinta (Delantero) Alexander González Pérez (Delantero) Gustavo Viera (Delantero)

Con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores en juego, Ñublense y Boston River ofrecerán un espectáculo vibrante, donde solo uno podrá seguir soñando con la gloria continental.