Obed Vargas la joya mexicana que está a un paso de llegar al Chelsea El mediocampista mexicoamericano Obed Vargas se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El nombre de Obed Vargas comienza a resonar con fuerza en el fútbol europeo. El mediocampista de 20 años, uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana Sub-20 durante el reciente Mundial de Chile 2025, estaría muy cerca de dejar la MLS para dar el salto al fútbol del Viejo Continente. Su contrato con Seattle Sounders finaliza en diciembre, y mientras el club estadounidense busca renovarlo, varios equipos europeos —entre ellos el Sporting de Lisboa y el Chelsea— siguen atentamente su situación contractual.

El Sporting de Lisboa, primer interesado en ficharlo

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el Sporting de Lisboa es el club más avanzado en su interés por fichar a Vargas. El conjunto portugués, uno de los grandes históricos del país, estaría esperando la decisión del jugador sobre su renovación con Seattle antes de presentar una oferta formal.

El mediocampista, que cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, estaría inclinado a no renovar su contrato con los Sounders para quedar libre y negociar directamente con los clubes interesados. Según fuentes cercanas, Vargas tiene un 95% de posibilidades de no aceptar la propuesta de extensión de contrato.

Este escenario lo convierte en una oportunidad sumamente atractiva para los equipos europeos, que podrían incorporarlo sin pagar traspaso. En Portugal lo consideran un futbolista con técnica refinada, gran capacidad de recuperación y proyección ofensiva, atributos que encajan en el perfil de mediocentro moderno que busca el Sporting.

Interés también desde Inglaterra y Alemania

Más allá del interés portugués, el futuro de Vargas podría estar en otras ligas de élite. Según The Telegraph, el grupo BlueCo, propietario del Chelsea y del Estrasburgo, ha seguido de cerca la evolución del jugador tanto en la MLS como en el Mundial Sub-20.

El plan del conglomerado sería ficharlo en el próximo mercado invernal y cederlo inicialmente al Estrasburgo, para que gane ritmo competitivo en Europa antes de incorporarse al conjunto londinense. Su perfil técnico y su madurez a corta edad habrían convencido a los ojeadores del club inglés, que ven en él una apuesta a futuro similar a la que realizaron con jóvenes talentos sudamericanos.

Además, desde la Bundesliga también lo tienen en la mira. Su doble nacionalidad juega a favor, ya que no ocuparía plaza de extranjero en Alemania, un factor que incrementa su valor de mercado y lo vuelve aún más deseado por varios equipos de esa liga.

El presente en Seattle y su valor de mercado

Obed Vargas debutó profesionalmente en la MLS con Seattle Sounders y rápidamente se consolidó como una de las promesas más importantes del fútbol mexicano en el extranjero. Su contrato actual vence en diciembre de este año, y aunque el club norteamericano tiene la intención de renovarlo, la negociación se ha estancado debido al fuerte interés de equipos europeos.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los 8 millones de euros, aunque distintas estimaciones, como las del Observatorio del Fútbol CIES, ubican su precio entre 10 y 13 millones de dólares. No obstante, la cercanía del vencimiento del contrato podría llevar a Seattle a aceptar una cifra menor con tal de no perderlo como agente libre.

Un Mundial que cambió su destino

El punto de inflexión para Vargas fue su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde México alcanzó los cuartos de final. Su rendimiento en el mediocampo, especialmente en el duelo ante Marruecos, llamó la atención de los scouts europeos por su inteligencia táctica, precisión en el pase y lectura del juego.

Con solo 20 años, el mediocampista mexicoamericano parece listo para dar el salto que muchos anticipaban. Su futuro inmediato se decidirá en las próximas semanas, pero todo indica que el 2026 lo encontrará en Europa, iniciando un nuevo capítulo en su prometedora carrera profesional.