Once Caldas vs. Deportivo Pereira: Alineaciones y previa del duelo por la Liga BetPlay Dimayor El Once Caldas quiere volver a la senda del triunfo ante un Deportivo Pereira que aún no ha ganado en el torneo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Posibles alineaciones 🔹 Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño; García, Rojas, Contreras; Barrios, García, Moreno. 🔹 Deportivo Pereira: Ichazo; Pacheco Mejía, Moya, Medranda, Suárez; David Ríos, Bermúdez, Arizalas; Darwin Quintero, Quiñones, Castillo. !ES HOY! Nos vemos a las 8:10 en Palogrande para vivir el clásico juntos #modoclasico #ElOnceEsTodo #OnceCaldas pic.twitter.com/4IpaloFlo2 — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 19, 2025 Previa del partido El Once Caldas y el Deportivo Pereira se enfrentarán en un duelo clave por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor, con ambos equipos en busca de puntos vitales. Los dirigidos por Pedro Sarmiento llegan con la urgencia de recuperarse tras la derrota 2-0 ante Junior, pero su balance en el torneo es equilibrado: dos victorias y dos derrotas, lo que los mantiene en la mitad de la tabla con 6 puntos en la posición 11. Por su parte, el Deportivo Pereira atraviesa un momento difícil, ubicándose en la posición 19 con apenas 2 puntos en cuatro partidos disputados. Aún no ha ganado en el torneo y su último resultado fue un empate 0-0 ante Deportes Tolima. La falta de gol es un problema que el técnico Fernando Suarez deberá solucionar si quiere mejorar la situación del equipo. Pronóstico y claves del partido 🔹 Predicciones: Once Caldas parte como favorito con un 62% de probabilidades de ganar.

parte como favorito con un de probabilidades de ganar. El empate tiene una probabilidad del 5% .

. Deportivo Pereira tiene un 33% de opciones de llevarse la victoria. La BANDA se está alistando para nuestro encuentro de hoy 🤩 #sinmiedoalclasico ¡TODOS AL PALOGRANDE! 🏟️#ElOnceEsTodo #OnceCaldas pic.twitter.com/sbebPD4Oq6 — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 19, 2025 🔹 Claves del partido: El ataque de Once Caldas : Barrios y Moreno serán fundamentales para generar peligro en el área rival.

: Barrios y Moreno serán fundamentales para generar peligro en el área rival. El planteo de Deportivo Pereira : Deberá buscar soluciones ofensivas para mejorar su efectividad en el ataque.

: Deberá buscar soluciones ofensivas para mejorar su efectividad en el ataque. El rendimiento en defensa: Once Caldas ha mostrado irregularidad en defensa, lo que podría aprovechar Deportivo Pereira para sorprender. El clásico del Eje Cafetero promete un partido emocionante, con Once Caldas buscando consolidarse en la tabla y Deportivo Pereira con la necesidad urgente de sumar su primera victoria del torneo.