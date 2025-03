Once Caldas vs. Millonarios: Alineaciones y análisis del duelo por la primera fase en la CONMEBOL Sudamericana La primera fase de la CONMEBOL Sudamericana trae un duelo vibrante entre Once Caldas y Millonarios, dos equipos tradicionales del fútbol colombiano que buscan avanzar en el certamen continental. Mientras los de Manizales intentan reponerse de su última derrota, el conjunto capitalino llega con confianza tras vencer en el torneo local.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Posibles alineaciones ⚪ Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño; García, Rojas, Zapata, Barrios; Dorrego, Moreno. 🔵 Millonarios: Montero; Alfonzo, Mosquera, Vargas, Giraldo; Pereira, Vega; Ruiz, Torres, Valencia; Falcao. 🏆🔥 ¡Hoy arranca la batalla continental! 🔥🏆 La gloria sudamericana nos llama, y hoy damos el primer paso en esta nueva historia. 💪⚽

Cada grito desde la tribuna nos acerca al sueño. 🌎✨ 👊 ¡Vamos con todo, este es nuestro momento!#ElOnceEsTodo #OnceCaldas… pic.twitter.com/sA6gfKXnTm — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) March 5, 2025 Análisis del partido Ambos equipos llegan con realidades distintas. Once Caldas sufrió una derrota 2-1 ante Alianza, mientras que Millonarios venció 2-0 a Deportes Tolima, mostrando solidez defensiva y contundencia en ataque. Millonarios, amplio favorito Las estadísticas favorecen ampliamente a Millonarios, con un 76% de probabilidades de victoria, mientras que Once Caldas solo tiene un 22% y el empate apenas un 2%. El equipo de Bogotá confía en la jerarquía de Radamel Falcao García, quien lidera el ataque acompañado de jugadores explosivos como Ruiz y Valencia. En el mediocampo, la presencia de Vega y Pereira garantiza equilibrio, mientras que en defensa, la dupla Vargas-Mosquera se encargará de frenar los intentos del equipo local. Por su parte, Once Caldas apuesta por el talento de Dorrego y Moreno en la ofensiva, con la idea de sorprender a Millonarios en transiciones rápidas. Sin embargo, la clave para los de Manizales será mantener el orden defensivo y evitar errores que puedan ser aprovechados por el rival. Termina el primer tiempo 1-1 🇮🇹 ¡VAMOS BLANCO POR EL TODO! 🔥#ElOnceEsTodo #OnceCaldas pic.twitter.com/BUzK9XzKuc — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) March 2, 2025 Un partido con sabor a clásico colombiano Este encuentro no solo define un cupo en la siguiente fase de la Sudamericana, sino que también es una batalla entre dos históricos del fútbol colombiano. Millonarios llega con un equipo más sólido y el favoritismo de su lado, pero Once Caldas buscará hacer valer su localía y dar la sorpresa. ¿Podrá Millonarios imponer su jerarquía o Once Caldas sorprenderá en Manizales? El fútbol colombiano tendrá un duelo apasionante en el torneo continental.