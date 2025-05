Once Caldas vs Unión Española: Alineaciones confirmadas y todo lo que necesitas saber Los equipos ya tienen definidos a sus once protagonistas para el crucial duelo de este miércoles por la Copa Sudamericana. Dayro lidera el ataque colombiano, mientras que Pablo Aránguiz encabeza la ofensiva chilena.

La expectativa crece en Manizales a horas del choque clave entre Once Caldas y Unión Española, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo F en la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025. Con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, el conjunto colombiano ya tiene lista su alineación titular, al igual que el elenco chileno, que busca un golpe fuera de casa que lo mantenga con vida en el certamen continental. El estadio Palogrande será testigo de un encuentro de alto voltaje, donde ambos técnicos apuestan por sus figuras más determinantes. El balón comenzará a rodar desde las 21:00 (hora colombiana), y se espera un ambiente cargado de tensión y pasión por el fútbol sudamericano. Once Caldas se aferra a su columna vertebral El entrenador Hernán Darío "Arriero" Herrera ha decidido no guardarse nada para este duelo y alista una formación que mezcla experiencia, talento joven y una gran cuota de gol con el eterno Dayro Moreno como punta de lanza. El equipo manizaleño viene de importantes victorias y buscará capitalizar su buen momento futbolístico en casa. Formación confirmada de Once Caldas:

Arquero: James Aguirre

Defensores: Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jersson Malagón, Juan Patiño

Mediocampistas: Mateo García, Iván Rojas, Jefry Zapata, Alejandro García, Michael Barrios

Delantero: Dayro Moreno

Director técnico: Hernán Darío “Arriero” Herrera Dayro, que atraviesa una de sus mejores rachas goleadoras, será nuevamente el eje ofensivo de un equipo que ha mostrado solidez como visitante y quiere ratificar esa imagen en su casa. En la Sudamericana ya suma goles decisivos y viene de alcanzar los 360 goles en su carrera profesional, consolidándose como el máximo artillero del fútbol colombiano. 🤍 "Gracias campeón, gracias goleador, por amar siempre esta camisetaaa…

¡OOOH GOLEADOOOORR! ¡GOLEADOOOORR! ¡GOLEADOOOORR! " @labandadeleje ⚽🐐🎶 📹 Calentamos motores recordando esta pintura de Dayro#VamosOnce #ElOnceEsTodo pic.twitter.com/Gk7MN48dRj — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 7, 2025 Unión Española apuesta por el talento de Aránguiz y Montes Del lado chileno, José Luis Sierra también opta por un once con lo mejor de su plantilla. A pesar del flojo momento que atraviesa en el torneo local y la falta de triunfos en la Sudamericana, Unión Española saldrá a Palogrande con la ambición de revertir su situación y seguir con aspiraciones de clasificar. Formación confirmada de Unión Española:

Arquero: Franco Torgnascioli

Defensores: Brayan Véjar, Valentín Vidal, Nicolás Díaz Huincales, Felipe Espinoza

Mediocampistas: Bruno Ignacio Jáuregui, Matías Marín

Volantes ofensivos: Ariel Uribe, Cris Montes, Pablo Aránguiz

Delantero: Matías Suárez

Director técnico: José Luis Sierra El equipo hispano tendrá en Pablo Aránguiz a su faro creativo. Fue el último en marcar en la competencia y es quien lleva el peso del armado ofensivo, acompañado por Cris Montes y Matías Suárez. La clave estará en su capacidad para sostener el ritmo en la altura de Manizales y evitar las desconcentraciones defensivas que le han costado caro en jornadas anteriores. 🏟️🇨🇴 Nuestro escenario internacional para el desafío de hoy por #CopaCONMEBOLSudamericana 🏆 pic.twitter.com/6r39lHUyf5 — Unión Española (@UEoficial) May 7, 2025 El contexto: un duelo con historia reciente Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta edición del torneo. En el cruce anterior, Once Caldas se impuso con autoridad en Santiago por 2-0, con tantos de Dayro Moreno y Alejandro García. Aquel partido marcó el inicio de una recuperación futbolística del conjunto colombiano, que ahora llega con 4 puntos y la ilusión intacta. Por su parte, Unión Española apenas suma dos unidades en el grupo y no ha logrado ganar en lo que va de la Copa. Viene de empatar como local ante Fluminense y necesita urgentemente sumar en Colombia para no quedar relegado. Ficha técnica del partido Encuentro: Once Caldas vs. Unión Española

Torneo: Copa Sudamericana 2025 – Grupo F, Fecha 4

Día y hora: Miércoles 7 de mayo – 21:00 (COL/ECU/PER), 20:30 (CHI), 23:00 (ARG/URU)

Estadio: Palogrande, Manizales (Colombia)

Transmisión: Disney+ y ESPN (solo para Sudamérica) Con las cartas sobre la mesa y las alineaciones confirmadas, Once Caldas y Unión Española se preparan para una noche determinante en el Grupo F. El equipo colombiano quiere mantener el envión con Dayro como emblema, mientras que los chilenos necesitan reaccionar y dar el golpe en Manizales. Todo está listo para que Palogrande vibre con un choque cargado de tensión, fútbol y sueños continentales en juego.