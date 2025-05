Once Caldas vs Unión Española: Horario, dónde ver, cómo llegan los equipos y analisis El conjunto colombiano recibe a los chilenos en un duelo clave por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. Con Dayro Moreno encendido y el aliento de su gente, el equipo de Manizales buscará un triunfo que lo acerque a los octavos.

La fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2025 entra en su etapa decisiva y en Manizales se vivirá uno de los partidos más trascendentes de la jornada. Once Caldas recibirá a Unión Española este miércoles 7 de mayo en el estadio Palogrande, con la presión de ganar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. El compromiso, que se disputará desde las 21:00 (hora colombiana), será transmitido en vivo por Disney+ para toda Sudamérica.

El “Blanco Blanco”, que viene mostrando una versión sólida como visitante, necesita reafirmar su fortaleza en casa tras haber caído en su anterior presentación como local. Enfrente tendrá a un rival chileno golpeado, con un presente irregular tanto en el torneo nacional como en el plano continental.

Un compromiso que define el futuro

Once Caldas llega a esta cuarta fecha con la urgencia de sumar de a tres en casa tras su sorpresiva derrota en Palogrande en la jornada inaugural. Con cuatro puntos y un partido pendiente por oficializarse como victoria (ante Unión Magdalena), el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera tiene la gran oportunidad de tomar impulso definitivo rumbo a los octavos.

El entrenador no ocultó su fe en el grupo: “Vamos a la guerra con estos muchachos. Ellos suben a entrenar al volcán, corren a 4.200 metros de altura. Este equipo es humilde, pero aguerrido. Y eso se nota en la cancha”, sentenció con emoción.

En tanto, Unión Española llega al encuentro en una situación compleja: no ha ganado en lo que va del torneo y su presente en la liga chilena también es preocupante. La presión es alta y sumar en Colombia es una obligación si quiere seguir soñando con la clasificación.

Dayro Moreno, el eterno goleador

El referente indiscutido del Once Caldas sigue siendo Dayro Moreno. El delantero vive un presente inmejorable y no para de romper récords: el pasado fin de semana alcanzó los 360 goles oficiales, ampliando su ventaja como máximo artillero en la historia del fútbol colombiano, por encima de Radamel Falcao García.

Moreno ha sido clave en el rendimiento ofensivo del equipo y ya marcó en la Copa Sudamericana, además de mantener un ritmo goleador en la Liga BetPlay. Su técnico no dudó en elogiarlo públicamente: “Es el goleador de nosotros, el que está haciendo los goles. Se merece estar en la Selección Colombia. No entiendo por qué aún no le dan esa oportunidad”.

Unión Española: sin rumbo claro ni nombres que brillen

El cuadro chileno atraviesa una etapa difícil. En sus últimos cinco compromisos oficiales apenas consiguió una victoria. Viene de caer como local ante Cobresal en la liga y solo ha sumado dos empates en la Sudamericana. Su rendimiento fuera de casa ha sido poco convincente.

Entre los pocos que han logrado destacarse, figura Pablo Mauricio Aránguiz, autor del único gol de los hispanos en el certamen continental. El volante ofensivo representa hoy la principal carta de ataque para un equipo que necesita urgente reencontrarse con el triunfo.

Antecedentes y contexto

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta edición de la Copa Sudamericana. El primero se jugó en Santiago y fue triunfo para Once Caldas por 2-0 con tantos de Dayro Moreno y Alejandro García, resultado que dejó claro el dominio del equipo colombiano.

En cuanto al presente reciente, Once Caldas viene de ganar 2-1 a Envigado en la Liga BetPlay, mientras que también logró un valioso triunfo 3-2 ante GV San José en la jornada anterior de la Sudamericana. Su única caída en los últimos cinco encuentros fue frente a Medellín.

Por su parte, Unión Española suma apenas una victoria en sus últimos cinco partidos y ha recibido goles en cuatro de ellos. La solidez defensiva es uno de sus principales problemas.

Ficha del partido

Partido: Once Caldas vs. Unión Española

Competencia: Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 – Grupo F, Fecha 4

Estadio: Palogrande, Manizales (Colombia)

Día y hora: Miércoles 7 de mayo – 21:00 (COL/ECU/PER), 20:30 (CHI), 23:00 (ARG/URU)

Transmisión en vivo: Disney+ (solo para Sudamérica)

Once Caldas y Unión Española protagonizarán un choque con tintes de final en Manizales. Para el equipo colombiano, la misión es clara: ganar y acercarse a los octavos. Para los chilenos, es la última oportunidad para no quedar relegados. Con Dayro Moreno como estandarte y una hinchada que promete acompañar masivamente, el “Blanco Blanco” buscará hacer valer su casa y dar un paso firme hacia la próxima ronda. La Copa Sudamericana entra en zona caliente, y en Palogrande se jugará mucho más que tres puntos.