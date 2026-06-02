Orgullo dominicano: los tres juveniles que conquistaron la MLS NEXT Cup en Estados Unidos Los juveniles Chris Fitanidis, Alex Peguero y Jacob Bisonó conquistan el prestigioso torneo norteamericano en Utah, consolidando el impacto de la cantera quisqueyana en el extranjero.

El talento de la República Dominicana en el balompié internacional ha sumado un nuevo hito histórico en las categorías formativas de los Estados Unidos. Los jugadores de ascendencia quisqueyana Chris Fitanidis, Alex Peguero y Jacob Bisonó se proclamaron campeones de la MLS NEXT Cup en la división Sub-15, uno de los campeonatos juveniles de mayor prestigio en el territorio norteamericano, cuya fase decisiva se disputó en el estado de Utah.

Los tres deportistas formaron parte de una plantilla que partía con la etiqueta de favorita y que logró revalidar las proyecciones en la cancha gracias a un rendimiento colectivo impecable durante las fases definitivas de la competencia.

Actuaciones estelares y distinciones individuales en el torneo

El trayecto hacia el campeonato permitió que cada uno de los juveniles dominicanos aportara virtudes específicas al éxito del equipo, despertando el interés de los cazatalentos:

A pesar de incorporarse tarde al grupo debido a sus compromisos previos con los combinados de las selecciones juveniles de los Estados Unidos, Chris Fitanidis logró ver acción tanto en las semifinales como en el partido por el campeonato. El atacante dejó una de las postales del torneo al ejecutar una asistencia sin mirar en la ronda semifinal que desarticuló por completo la línea defensiva contraria.

Por su parte, Alex Peguero se consolidó como una de las grandes figuras del evento de la mano de la Cedar Stars Academy. El zaguero lideró una línea defensiva que completó la hazaña de no encajar un solo gol en contra a lo largo de toda la competición, rendimiento que le valió ser galardonado de manera oficial con el premio al Mejor Defensor del Torneo.

El trío de campeones lo completó Jacob Bisonó, quien en su primera campaña con la organización supo sortear el proceso de adaptación para responder con solvencia cada vez que el cuerpo técnico requirió su ingreso a la cancha, sumando profundidad al banquillo en los momentos de mayor presión competitiva.

🇩🇴Chris Fitanidis

Alex peguero y Jacob Bisono Tres jugadores de origen dominicano se han coronado campeones de la MLS NEXT cup u15 con Cede Stars Academy https://t.co/AVXe6aI7Gi pic.twitter.com/RxgCrsLlM2 — LDFYSeleccion (@LdfySeleccion) May 30, 2026

Un reflejo del crecimiento de los legionarios en Norteamérica

Más allá de la obtención del trofeo, la conquista de estos tres jóvenes futbolistas desató una oleada de felicitaciones y orgullo entre la comunidad deportiva dominicana y las familias de los atletas. Diversos entrenadores y plataformas de captación de talento en el extranjero coincidieron en que este resultado expone el crecimiento sostenido de los legionarios de sangre dominicana en las academias de élite de la Major League Soccer, proyectando un futuro brillante para los procesos de renovación de las selecciones nacionales.