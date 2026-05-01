¡Orgullo latino! Luis Díaz brilla en el once ideal de la Champions tras su partidazo en París A pesar de la caída del Bayern, el "guajiro" fue reconocido por la UEFA como uno de los mejores de la semana. ¿Logrará la remontada en Múnich?

¡Lo de Luis Díaz es de otro planeta! Aunque el Bayern Múnich salió golpeado del Parque de los Príncipes con un marcador de locura (5-4), la actuación del colombiano fue tan brillante que la UEFA no tuvo de otra que incluirlo en el once ideal de la semana. Este jueves 30 de abril, el extremo de 29 años se consolidó como la gran figura del equipo alemán, demostrando que está en el mejor momento de su carrera.

Una exhibición de gala ante el PSG

“Lucho” no solo jugó, ¡dio cátedra! Se mandó un golazo que dejó a todos con la boca abierta y fue el que provocó el penal que mantuvo al Bayern con vida en lo que ya muchos llaman “el mejor partido del año”. Su velocidad y desequilibrio fueron un dolor de cabeza constante para la defensa parisina, al punto que hasta los rivales tuvieron que quitarse el sombrero.

Elogios de leyendas y rivales

La actuación del colombiano fue tan “encendida” que las flores le llegaron de todos lados:

Luis Enrique (DT del PSG): Destacó públicamente el nivel del atacante.

Marquinhos (Capitán del PSG): Manifestó su admiración por el rendimiento del guajiro.

John Terry: La leyenda del Chelsea no se quedó atrás y reconoció la calidad de Díaz en la capital francesa.

El equipo de ensueño de las semifinales

Luis Díaz no está solo en este listado de estrellas. El once ideal de la ida de semis quedó conformado por: Raya en el arco; Upamecano, Pubill y Gabriel en la defensa; Olise, Vitinha, Joao Neves y Kvaratskhelia en el medio; el “Principito” Griezmann como enganche, y la delantera de miedo con Ousmane Dembélé y nuestro Luis Díaz.

La remontada se busca en casa

La moneda sigue en el aire. El Bayern de “Lucho” recibirá al PSG en el Allianz Arena el próximo miércoles 6 de mayo a las 2:00 p.m. (hora dominicana). El equipo bávaro necesita ganar por dos goles para pasar directo o por uno para forzar el alargue. ¡La fe está intacta!

¿Ustedes creen que con este nivel de Luis Díaz el Bayern podrá remontar en Múnich y meterse en la final de Budapest? ¿Es Díaz el mejor jugador latino en Europa ahora mismo?