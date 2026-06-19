¡Orgullo quisqueyano! Rubén Vargas es el primer dominicano en anotar en un Mundial El atacante del Sevilla, de padre dominicano, ingresó desde el banco en el segundo tiempo para firmar el segundo gol de la victoria de Suiza sobre Bosnia-Herzegovina y poner a la "Nati" con un pie en la segunda ronda.

El histórico triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles tuvo un matiz sumamente especial para la República Dominicana. Al minuto 84 del compromiso, el atacante Rubén Vargas Martínez inscribió su nombre con letras de oro al convertirse en el primer futbolista con nacionalidad dominicana en marcar un gol en toda la historia de las Copas del Mundo.

Vargas, nacido en Lucerna, Suiza, pero de padre dominicano y portador orgulloso de su pasaporte quisqueyano, ya poseía el hito de ser el primer jugador de origen duartiano en anotar en una Eurocopa (en la edición de 2024). A sus 27 años y tras un sólido paso de seis temporadas por la Bundesliga alemana, el actual extremo del Sevilla de España ratificó su jerarquía internacional en su segundo Mundial consecutivo tras haber debutado en Qatar 2022.

El balompié dominicano sigue sumando hitos en la máxima vitrina del fútbol. En la lista histórica de nativos o descendientes que han pisado suelo mundialista destacan:

Víctor “Mambo” Núñez: Nacido en Villa Mella, fue el pionero absoluto al disputar el Mundial de Alemania 2006 vistiendo la camiseta de Costa Rica.

Alejandro Balde: De madre dominicana, quien defendió los colores de España en la edición de Qatar 2022.

Luca Jáquez: Defensor suizo de padre dominicano que también integra la actual plantilla helvética en 2026, aunque no vio acción en este compromiso.

Revulsivo de lujo para destrabar la pizarra

El seleccionador suizo Murat Yakin encontró en las variantes de la segunda mitad la fórmula para sacudirse el férreo planteamiento táctico de los balcánicos. Tras una primera mitad de mucho desgaste físico liderada por el delantero Dan Ndoye, el cuerpo técnico movió sus piezas en el tramo final.

Vargas ingresó al terreno de juego al minuto 72 en sustitución de Fabian Rieder, coincidiendo con la entrada del juvenil Johan Manzambi. La apuesta fue un éxito inmediato: Manzambi abrió el marcador al 74, y solo diez minutos después, Vargas capitalizó una brillante sucesión de toques colectivos dentro del área para fusilar las redes y decretar el 2-0 que trajo la tranquilidad al banco suizo.

Con la mirada puesta en la clasificación

Con este resultado, Suiza suma cuatro unidades en el tablero y asegura, en el peor de los escenarios, la tercera posición del Grupo B. Esta cosecha sitúa a la escuadra helvética en una posición inmejorable para certificar su boleto a los dieciseisavos de final, ya sea de forma directa o como uno de los ocho mejores terceros lugares del torneo.

Al término del encuentro, el propio Rubén Vargas valoró el impacto de la victoria y analizó las sorpresas que se han registrado en las distintas sedes del certamen en Norteamérica:

“Es el momento para estar unidos y ser positivos. Hay presión, desde luego. Estamos en un Mundial. Ya no hay partidos fáciles y lo estamos viendo con ejemplos recientes (como el empate de España ante Cabo Verde). Pero el ambiente en nuestra selección, a pesar del debut, es bueno”, concluyó el futbolista del Sevilla.

La “Nati” buscará sellar el liderato de la zona el próximo miércoles 24 de junio, cuando se mida en un choque directo de alta intensidad frente a la selección de Canadá.