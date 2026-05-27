¡Países Bajos destapa sus cartas! Koeman anuncia los 26 convocados para el Mundial 2026 La selección de Países Bajos presentó sus 26 convocados liderados por Virgil van Dijk para el Mundial 2026, donde debutará ante Japón el 14 de junio.

La fiebre mundialista sigue subiendo de tono a las puertas del torneo más importante del planeta. En esta ocasión, la selección de Países Bajos hizo oficial su lista de convocados para encarar el Mundial 2026, posicionándose de inmediato como el rival a batir y el gran favorito para dominar el exigente Grupo F.

El seleccionador Ronald Koeman estructuró una nómina que combina a la perfección la veteranía, el liderazgo y la frescura de sus nuevas figuras para intentar asaltar la Copa del Mundo. La escuadra neerlandesa compartirá una atractiva e intensa fase de grupos en Norteamérica junto a las selecciones de Japón, Suecia y Túnez.

Los pilares de Koeman y las bajas de última hora

El combinado de la “Naranja Mecánica” prenderá los motores amparado en la jerarquía de sus tres máximos referentes actuales en el balompié de élite: el muro defensivo Virgil van Dijk, el cerebro del mediocampo Frenkie de Jong y la pólvora del atacante Memphis Depay.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el cuerpo técnico europeo, ya que la lista definitiva confirmó ausencias de peso debido al desgaste físico del cierre de temporada:

Jeremie Frimpong: El explosivo carrilero quedó completamente descartado tras arrastrar severos problemas físicos a lo largo del año.

Emmanuel Emegha: El espigado delantero tampoco logró recuperarse a tiempo ni encontrar espacio en el corte final de Koeman.

(Nota de contexto): Cabe recordar que, debido a razones médicas previas, la selección tampoco podrá contar con el talentoso volante ofensivo Xavi Simons, quien sufrió una rotura de ligamentos en abril.

El gran estreno mundialista de los Países Bajos está agendado para el próximo 14 de junio frente a Japón en la ciudad de Arlington, en lo que promete ser uno de los choques más electrizantes de la primera ronda del torneo.

La Lista Oficial de los 26 convocados de Países Bajos

Porteros

Bart Verbruggen

Mark Flekken

Robin Roefs

Defensores

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jurriën Timber

Jan Paul Van Hecke

Micky van de Ven

Nathan Aké

Jorrel Hato

Mediocampistas

Frenkie de Jong

Tijjani Reijnders

Ryan Gravenberch

Teun Koopmeiners

Quinten Timber

Justin Kluivert

Guus Til

Marten de Roon

Mats Wieffer

Delanteros