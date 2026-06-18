Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los onces titulares y las disposiciones operativas que preparan Paraguay y Turquía para su duelo definitivo en el Levi's Stadium, junto al parejo expediente de su historial previo.

El banderazo de salida de las acciones en Santa Clara forzará a las pizarras tácticas de los directores técnicos Gustavo Alfaro y Vincenzo Montella a plantear modificaciones sustanciales desde el silbatazo inicial. Mientras la Albirroja buscará estructurar un bloque denso y compacto que muerda en cada sector de la cancha apelando a su tradicional garra física, el conjunto europeo saldrá decidido a monopolizar la posesión de la pelota para abastecer los pasajes creativos de su joven generación de estrellas.

El Historial Previo: Una vieja y cerrada cuenta de los años noventa

Debido a que ambas escuadras pertenecen a confederaciones geográficamente distantes y sus clasificaciones constantes a los torneos grandes han carecido de coincidencia en las últimas décadas, los libros de registros formales de la FIFA reportan un único careo directo en el Frente a Frente absoluto:

Partidos oficiales en la historia: 1

1 Victorias de Paraguay: 0

0 Empates: 1

1 Victorias de Turquía: 0

Último partido entre ambos (16/06/1995): Se trató de un compromiso de carácter Amistoso Internacional de preparación celebrado hace más de tres décadas, jornada en la que ambas federaciones firmaron un pálido empate sin goles ($0-0$) en el marcador. Este viernes en el Levi’s Stadium romperán la igualdad por primera vez de forma oficial.

Alineación Probable de Paraguay

El director técnico argentino Gustavo Alfaro mandará al rectángulo verde un parado táctico sumamente combativo, ordenado y de mucha fricción bajo un sistema de $4-4-2$:

ARQ: Carlos Gill

DEF: Blas Cáceres, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete, Junior Alonso

MED: Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón

DEL: Julio Enciso, Antonio Sanabria

La zaga central de la Albirroja estará férreamente liderada por la experiencia de su capitán Gustavo Gómez, encomendando las transiciones veloces al contragolpe a la inventiva de Miguel Almirón (Newcastle) y el desequilibrio del talentoso Julio Enciso.

Alineación Probable de Turquía

Por su parte, el timonel italiano Vincenzo Montella reestructurará sus líneas buscando una propuesta con mayor pegada y volumen de ataque bajo un sistema de $4-2-3-1$:

ARQ: Uğurcan Çakır

DEF: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

MED: Hakan Çalhanoğlu (C), İsmail Yüksek

VOL: Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

DEL: Kerem Aktürkoğlu

La medular de la escuadra de la UEFA rebosa de jerarquía bajo la distribución y capitanía del estratega Hakan Çalhanoğlu, permitiendo la total libertad creativa del tridente compuesto por Yılmaz, la joya del Real Madrid Arda Güler, y el retorno de Kenan Yıldız en el frente ofensivo.