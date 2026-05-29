París vs. Arsenal: El gran libro de datos y estadísticas de la final 2026 ¡Historial al descubierto! Los impresionantes datos de la UEFA para la final de la Champions. El Puskás Aréna de Budapest será el escenario de una final inédita entre Inglaterra y Francia, repleta de récords históricos listos para caer. Repasa el informe completo de estadísticas, récords y enfrentamientos previos entre el PSG y el Arsenal.