La gran final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC en Budapest promete ser un enfrentamiento épico gobernado por el peso de la historia. El Paris, vigente monarca del torneo, busca coronar su bicampeonato y unirse al selecto club de equipos que han revalidado la “Orejona”. Por su parte, el Arsenal, flamante campeón de la Premier League, persigue el sueño de levantar este prestigioso trofeo por primera vez en sus vitrinas.
Un choque inédito en los libros de la UEFA
Final histórica: Esta representa la primera gran final de una competición masculina de clubes de la UEFA que enfrenta a un equipo francés contra uno inglés.
Precedentes binacionales: Los únicos antecedentes entre clubes de ambos países en finales corresponden a la extinta Copa Intertoto (West Ham ante Metz en 1999 y Troyes frente a Newcastle en 2001). Asimismo, el PSG derrotó al Tottenham en la Supercopa de la UEFA 2025.
La mística del estadio: El Paris jugará por cuarta vez en Hungría (balance de 2V y 1D), pero será su estreno absoluto en el Puskás Aréna. Para el Arsenal, este compromiso marcará su primera presentación histórica en suelo húngaro.
El historial cara a cara y la hegemonía de Luis Enrique
El balance histórico entre parisinos y londinenses está perfectamente equilibrado, registrando siete enfrentamientos previos con dos victorias para cada uno y tres empates. Sin embargo, los antecedentes recientes favorecen a los franceses:
La revancha del año pasado: Se midieron en las semifinales de la Champions 2024/25, donde el PSG avanzó con un global de 3-1. Ousmane Dembélé dio el triunfo en Londres (0-1), mientras que Fabián Ruiz y Achraf Hakimi sentenciaron en el Parque de los Príncipes (2-1), a pesar del descuento de Bukayo Saka.
Fase de liga: En la primera ronda de esa misma edición, el Arsenal había golpeado primero ganando 2-0 en casa con goles de Kai Havertz y Saka.
Poderío ante la Premier: La escuadra de Luis Enrique encadena cinco eliminatorias consecutivas venciendo a rivales ingleses (Liverpool, Aston Villa y Arsenal el año pasado; Chelsea y Liverpool en la presente campaña). El PSG arrastra un invicto de nueve partidos ante clubes de la Premier League.
Paris Saint-Germain: A la caza de marcas legendarias
Poderío goleador: El PSG ha marcado 44 goles en esta edición, quedando a solo un tanto del récord histórico de la Champions en poder del Barcelona desde la temporada 1999/2000 (45 goles).
Garantía de espectáculo: El club galo jamás ha empatado 0-0 en un partido de fase eliminatoria a lo largo de sus 64 compromisos históricos en dicha instancia.
La pizarra de Luis Enrique: El asturiano afronta su tercera final continental (ganó en 2015 con el Barça y en 2025 con el PSG). De coronarse, se convertirá en el primer técnico español en ganar dos finales consecutivas desde José Villalonga con el Real Madrid en los años 50.
El factor ‘Kvaradona’: El georgiano Khvicha Kvaratskhelia es el jugador con más acciones de gol en la fase eliminatoria de este año (7 goles y 3 asistencias). Además, con 10 dianas en total, igualó el récord del club de más goles en una sola campaña de Champions, establecido por Zlatan Ibrahimović en la 2013/14.
Arsenal FC: El sueño del debutante invicto
Racha impecable: Los dirigidos por Mikel Arteta son los únicos invictos en el certamen actual, firmando una campaña de 11 victorias y tres empates, la racha más larga de su historia en la Copa de Europa.
Cerrojo defensivo: Los Gunners solo han concedido seis goles en sus 14 partidos disputados. Presumen de 9 vallas invictas, situándose a un solo partido de igualar el récord en una sola edición que comparten el propio Arsenal (2005/06) y el Real Madrid (2015/16).
Hito británico: El Arsenal busca ser el séptimo club inglés en alzar la Copa de Europa (junto a Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Man. City, Man. United y Nottingham Forest). Esto colocaría a Inglaterra como el país con más campeones diferentes en la historia del torneo.
Registros individuales: De ver acción, el juvenil Myles Lewis-Skelly (19 años y 246 días) podría convertirse en el segundo futbolista inglés en alcanzar los 20 partidos de Champions siendo adolescente, emulando a Jude Bellingham. En la plantilla inglesa, solo Kai Havertz y Gabriel Jesús saben lo que es disputar una final de Champions (ambos en 2021).