Parte médico oficial del Inter Miami: ¿Qué le ocurre a Messi y cuándo podría volver? El capitán albiceleste quedó fuera de la convocatoria por una lesión en el aductor izquierdo. Scaloni no podrá contar con su máxima estrella para los duelos clave de Eliminatorias.

Messi, baja de último momento por lesión

La Selección Argentina sufrió un duro revés de cara a la próxima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Messi, emblema y capitán del equipo, no podrá estar presente en los trascendentales duelos ante Uruguay y Brasil debido a una lesión en el aductor izquierdo.

El astro del Inter Miami arrastraba molestias musculares desde hace semanas y, pese a haber intentado volver a su mejor versión, terminó resintiéndose en el último encuentro de la MLS ante Atlanta United. Lionel Scaloni, ante la confirmación del parte médico, decidió desafectarlo de la convocatoria y afrontar ambos partidos sin su principal referente dentro del campo.

Un regreso frustrado y una nueva lesión

Messi había encendido las alarmas tras perderse tres encuentros de la MLS por una sobrecarga muscular. Sin embargo, su retorno se dio el jueves pasado, en el duelo ante Cavalier de Jamaica por la Concacaf Champions League. En ese partido ingresó en los minutos finales y selló la goleada con un tanto.

Con el objetivo de ponerse a punto para la doble fecha de Eliminatorias, el rosarino volvió a la titularidad el domingo frente a Atlanta United. Pero a los 64 minutos, tras ejecutar un potente remate al arco rival, mostró signos de dolor en la parte interna del muslo izquierdo. Aunque intentó continuar en el campo, su movilidad se redujo notablemente, evitando realizar esfuerzos innecesarios y sin participar en las jugadas a balón detenido.

El parte médico de Inter Miami y la decisión de Scaloni

Horas después del partido, Messi se sometió a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico. El comunicado oficial del Inter Miami detalló que el argentino sufrió una lesión de bajo grado en el músculo aductor y que su evolución marcaría el tiempo de recuperación.

Ante este escenario, Lionel Scaloni tomó la determinación de no arriesgar a su capitán y lo excluyó de la convocatoria para los encuentros ante Uruguay y Brasil. Con esta ausencia, la Albiceleste pierde a su máximo líder en dos compromisos de alta exigencia y deberá reconfigurar su esquema sin su principal generador de juego.

El mensaje de Messi y su lamento por perderse los clásicos

Tras conocerse la noticia, el propio Messi utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por no poder representar a la Selección en estos duelos tan esperados. “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cuándo podría volver a jugar Messi

Si bien no hay una fecha concreta para su regreso, la prioridad es que la recuperación sea completa antes de volver a la actividad. En ese sentido, el calendario de Inter Miami le da cierto margen de tiempo.

El equipo de Florida no tendrá compromisos este fin de semana debido a la fecha FIFA, lo que permitirá que Messi continúe su recuperación sin la presión de la competencia. Su próximo partido será el sábado 29 de marzo ante Philadelphia Union por la MLS, aunque su presencia es poco probable. Además, el 3 de abril, Inter Miami visitará a Los Ángeles FC por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League, duelo en el que también es difícil que participe.

El objetivo del cuerpo técnico es que pueda reaparecer en la revancha ante LAFC el 10 de abril, siempre y cuando la evolución de su lesión lo permita. Mientras tanto, la Selección Argentina afrontará el desafío de enfrentar a dos potencias sudamericanas sin su capitán, confiando en el talento del resto de sus figuras para mantener el liderazgo en las Eliminatorias.