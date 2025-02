Partido suspendido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba: Detalles, declaraciones y más El asistente Diego Martín sufrió una herida cortante en la cabeza tras el impacto de un proyectil, obligando a la suspensión del encuentro.

La violencia opaca el fútbol una vez más en Argentina

El estadio de Gimnasia de Mendoza, donde Godoy Cruz ofició de local, fue el escenario de un nuevo y lamentable episodio de violencia en el fútbol argentino. El encuentro entre el Bodeguero y Talleres de Córdoba quedó suspendido antes de comenzar el segundo tiempo debido a una agresión al árbitro asistente Diego Martín, quien recibió un proyectil lanzado desde la tribuna local.

El impacto provocó una herida cortante en la cabeza de Martín, quien debió recibir atención médica inmediata. Mientras los doctores trataban la lesión, el árbitro principal del partido, Yael Falcón Pérez, exigió mayor presencia policial en el campo de juego. Sin embargo, las garantías de seguridad no fueron suficientes y la decisión de suspender el encuentro fue inevitable.

“No voy a permitir que nadie salga lastimado”: Falcón Pérez se planta ante la barbarie

El árbitro Falcón Pérez dejó en claro su postura tras el incidente. “Esto no es una lesión, es una agresión. No hay posibilidad de seguir. No voy a permitir que ninguno de estos salga lastimado de un evento deportivo que no tiene que pasar”, declaró con firmeza.

Ante las cámaras, el juez también expresó su indignación por la repetición de este tipo de hechos: “Estamos en 2025, no puede pasar esto. Si nosotros no actuamos y no hacemos las cosas como corresponde, si seguimos jugando, esto va a seguir pasando. Yo entiendo que no es culpa de los jugadores, es culpa de la gente incivilizada”.

Diego Martín, consciente y a la espera de estudios médicos

El asistente agredido, Diego Martín, se encuentra consciente y bajo observación médica para descartar lesiones graves. La magnitud de la agresión ha generado preocupación, especialmente considerando antecedentes recientes en el fútbol argentino.

Uno de los episodios más recordados fue el ocurrido en el duelo entre San Lorenzo y Patronato, que comenzó el 25 de mayo y recién concluyó el 12 de octubre debido a una situación similar. La demora en resolver ese caso dejó un mal precedente que tanto Godoy Cruz como Talleres buscarán evitar, ya que ambos tienen participación en competencias internacionales este año.

El presente complicado de ambos equipos

Antes de la suspensión, el partido era crucial para ambos conjuntos, que atraviesan un inicio de temporada complicado. Talleres aún no ha sumado puntos tras caer en sus dos primeras presentaciones, mientras que Godoy Cruz apenas cuenta con una unidad gracias a su empate ante Sarmiento.

Próximos compromisos en agenda

Pese a la incertidumbre sobre la reprogramación del partido suspendido, los equipos ya tienen en mente sus próximos desafíos:

Talleres: recibirá a Lanús el 9 de febrero a las 21:30.

recibirá a Lanús el 9 de febrero a las 21:30. Godoy Cruz: visitará a Gimnasia de La Plata el mismo día a las 19:15.

El fútbol argentino enfrenta una nueva mancha de violencia que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. ¿Será esta vez el punto de inflexión o continuaremos viendo episodios lamentables en las canchas?