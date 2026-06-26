Patrik Schick anuncia su sorpresivo retiro de la selección tras ser eliminado por México A sus apenas 30 años de edad, la máxima figura del fútbol checo y goleador del Bayer Leverkusen decidió colgar los botines internacionales. El amargo fracaso en la fase de grupos del Mundial precipitó el adiós de una estrella en plena madurez deportiva.

El fútbol internacional ha quedado en absoluto estado de shock tras consumarse el fracaso de la República Checa en el Mundial de Norteamérica 2026. Tras caer de forma contundente por 3-0 ante la Selección Mexicana, el combinado europeo quedó eliminado en la primera ronda, cosechando apenas un punto en un sector donde también fracasaron frente a Corea del Sur y empataron con Sudáfrica.

Sin embargo, la peor noticia para el país europeo llegó fuera de las canchas. A través de un emotivo carrete de imágenes en su cuenta oficial de Instagram, el estratega ofensivo Patrik Schick anunció oficialmente su retiro definitivo de la selección nacional. La noticia causó un impacto inmediato y se volvió viral debido a la temprana edad del futbolista, quien se encuentra en una etapa de plenitud física donde figuras como Lionel Messi (39) continúan liderando a sus naciones.

Una dolorosa carta de despedida en Instagram

El atacante del Bayer Leverkusen de Alemania dejó en claro que esta drástica resolución no fue fruto de un arrebato o una rabieta de vestuario por morder el polvo de la derrota ante el “Vasco” Aguirre y el “Tala” Rangel.

“Hoy finaliza mi etapa en la selección nacional. Esta decisión no es impulsiva ni repentina. Es una idea que he llevado dentro de mí durante mucho tiempo y sobre la que he reflexionado profundamente. Me voy orgulloso de lo que he logrado, pero con la sensación de que el fútbol checo tiene mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado”, confesó Schick en su texto.

El artillero se marchó de la Copa del Mundo con una dolorosa estadística en su registro personal: no pudo anotar goles ni repartir asistencias en todo el torneo, una sequía que terminó pesando en demasía para las aspiraciones de su país. De inmediato, su publicación se inundó de mensajes de apoyo de figuras mundiales como el español Lucas Vázquez y el tenista Jakub Menšík.

La reconstrucción checa con la mira en el 2027

Con la sorpresiva salida de Schick, la República Checa se ve forzada a cerrar la página de su última gran estrella y acelerar un recambio generacional sin anestesia. La federación checa tendrá que edificar una nueva columna vertebral de cara a los próximos procesos eliminatorios del 2027, apostando por talentos que militan en la Premier League y la Serie A italiana.

Los nombres llamados a dar el paso al frente y asumir los galones del equipo son el joven guardameta Antonín Kinský (Tottenham Hotspur), el zaguero Martin Vitík (Bologna), el mediocampista Ladislav Krejčí (Wolverhampton) y el delantero Adam Hložek (Hoffenheim). El rey ha abdicado temprano y Chequia inicia una era de total incertidumbre en el Viejo Continente.