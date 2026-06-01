El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos suele dividir al planeta entre goles, estadísticas y títulos de la era moderna. Sin embargo, antes de partir de este mundo, tanto Pelé como Diego Armando Maradona rompieron el protocolo y revelaron, cada uno en su momento, una verdad absoluta que dejó a los fanáticos sin aliento: el reconocimiento al rival más indescifrable, vistoso y mágico que sus ojos llegaron a presenciar.

Ese veredicto divino no apuntó a las máquinas de récords de la actualidad, sino a la figura del astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, una revelación histórica que ha vuelto a encender los foros digitales y las cajas de comentarios de los aficionados más apasionados del balompié.

El veredicto de los Dioses del fútbol desata la locura

Para la fanaticada, el hecho de que O Rei y El Diego coincidieran en vida sobre el legado del exnúmero 10 del Barcelona y de la selección de Brasil es el argumento definitivo que cierra cualquier discusión. Las reacciones de los seguidores en las plataformas digitales no se hicieron esperar, elevando a Ronaldinho por encima de los fríos números:

  • Un mago incomparable: Los fanáticos aseguran que Ronaldinho no jugaba al fútbol para cumplir con un trabajo, sino para divertirse. No fue futbolista, fue un mago dentro de la cancha; esa magia que salía de él no tendrá otro igual, sentenció un usuario de forma contundente.
  • El imán de los estadios: La nostalgia colectiva recuerda la época dorada de R10 como un fenómeno cultural inalámbrico. La gente paga por ver a su equipo jugar, pero había gente que iba al campo solo para ver a Ronaldinho, destaca otro comentario sobre el magnetismo del brasileño.
  • La metáfora de la genialidad: Para muchos, la comparación con las estrellas de hoy es una cuestión de estilos. Mientras que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son catalogados como máquinas perfectas de efectividad comparados metafóricamente con Elon Musk, Ronaldinho es visto como el Albert Einstein del fútbol: pura física de la felicidad aplicada al balón.

¿El gran pero de la historia?

La discusión digital también aborda una de las grandes incógnitas del deporte: la corta duración de Ronaldinho en la cúspide de la élite europea debido a su vida festiva. Los aficionados más analíticos coinciden en que si el brasileño hubiese mantenido la consistencia y la disciplina de Messi o CR7 durante una década completa, hoy en día tendría en sus vitrinas al menos diez Balones de Oro.

A pesar de que el debate continuará vivo entre quienes defienden los títulos de Maradona, la constancia de Messi o el letal instinto de Romário y Ronaldo El Fenómeno, la palabra de Pelé y Maradona tiene un peso místico. Las vitrinas se llenan de trofeos, pero la sonrisa y la alegría de Ronaldinho con la pelota en los pies se quedaron grabadas para siempre en la eternidad del fútbol mundial.

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