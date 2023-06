Pep Guardiola, el jefe que todos quieren tener El entrenador tricampeón con el City arregló una jugosa suma de dinero en premio para los empleados del club

El presente glorioso de Josep Guardiola no remite a ninguna sorpresa: es, desde hace años, moneda común. Los títulos que consiguió en este último mes al frente del Manchester City no hicieron más que confirmarlo. En las últimas horas, Pep volvió a ser noticia, pero no por un motivo futbolístico, sino por un gesto que ya recorrió el mundo.

Según publicó el periódico británico Daily Mail, el entrenador del equipo ciudadano se comprometió a regalar el bono de seis cifras que le corresponde por haber ganado la Premier League. ¿Quiénes fueron los afortunados? Los empleados del club al que dirige desde 2016.

La cifra que regalará Guardiola

Si bien la suma de dinero que compone al premio no se dio a conocer, trascendió que algunas de las principales estrellas del club ganan bonos de hasta 750.000 libras (es decir, más de 850.000 euros), ya estipulados en sus contratos: se calcula que la cifra que recibirá Pep ronda esos números. Aplausos para Pep

Los trabajadores del club, de hecho, ya perciben un porcentaje de prima por cada título obtenido. Pero, como circula en Inglaterra, esta vez la ganancia será mayor gracias a Guardiola. Así, la recompensa que el DT embolsará por haberse consagrado en la liga inglesa será destinada al personal de seguridad, recepcionistas, su staff técnico y demás empleados de la institución.

No es la primera vez que Pep tiene un gesto de este calibre y tampoco resulta casual. A lo largo de la temporada, el entrenador se encargó de destacar el trabajo silencioso de cada empleado del club que, según considera, fue clave para la obtención de la Premier League, como así también de la FA Cup y de la Champions League, las otras estrellas que bordó este año.