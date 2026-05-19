La noticia que los fanáticos del Manchester City más temían finalmente llegó. Pep Guardiola abandonará el club al final de la temporada 2025-26 — poniendo fin a más de 10 años de una era que redefinió el fútbol inglés y europeo.

El sucesor que pica en punta, según The Athletic: Enzo Maresca — el italiano que fue sorpresivamente despedido del Chelsea a finales de 2025 tras ganar el Mundial de Clubes, y que está listo para volver a los banquillos.

El legado en números: una era irrepetible

Guardiola llegó al City el 1 de febrero de 2016 para reemplazar a Manuel Pellegrini, asumiendo oficialmente el 3 de julio de ese año. Su impacto fue inmediato — ganó sus primeros 10 partidos consecutivos.

En el acumulado de su etapa en Manchester:

| Estadística | Número |

| Partidos dirigidos | 582 |

| Victorias | 415 |

| Empates | 75 |

| Derrotas | 92 |

| Goles a favor | 1,438 |

| Goles en contra | 549 |

| Promedio goles en contra | Menos de 1 por partido |

Los títulos de una era dorada

La temporada 2016-17 fue la única sin títulos para Guardiola en su historia como entrenador. Todo lo que vino después fue para mejor:

6 títulos de Premier League

2 FA Cup

3 Copa de la Liga

3 Community Shield

1 UEFA Champions League — el más esperado

La Champions League fue el plato fuerte que más tardó en llegar. Entre caídas agónicas y los efectos de la pandemia, recién en la temporada 2022-23 el City pudo gritar campeón — con el recordado gol de Rodri en Estambul ante el Inter de Milán. En esa misma campaña, Guardiola fue premiado como el mejor entrenador del mundo.

El sucesor: Enzo Maresca

El nombre que pica en punta para reemplazar a Guardiola es el de Enzo Maresca. El técnico italiano fue despedido sorpresivamente del Chelsea a finales de 2025 — paradójicamente, después de ganar el Mundial de Clubes con el club londinense.

Maresca conoce el estilo de juego del City — fue asistente de Guardiola en el club — y está listo para volver a los banquillos. Su perfil encaja con la filosofía del Etihad.

¿Qué sigue para Guardiola?

No se sabe qué será de la vida de Pep tras irse del City. Pero hay una fila interminable de clubes y selecciones que estarían encantados de abrirle las puertas.

El combinado nacional italiano — que recientemente despidió a Gennaro Gattuso — es uno de los destinos que más suena. Dirigir a la Azzurra en el ciclo hacia el Mundial 2030 sería un desafío a la altura de su ambición.

Lo que es seguro es que Guardiola no se quedará quieto mucho tiempo. El fútbol lo necesita — y él al fútbol.

El fin de una era

Cuando Guardiola llegó al Manchester City en 2016, el club ya era poderoso. Cuando se vaya, será una institución que redefinió los estándares del fútbol europeo. Seis Premiers, una Champions, récords históricos y un estilo de juego que cambió la manera en que el mundo entiende el fútbol.

Diez años. Quinientas ochenta y dos partidos. Una era irrepetible.