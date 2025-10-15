Pereira vs Millonarios: Cómo ver gratis online el partido de la Liga BetPlay El estadio Hernán Ramírez Villegas será el escenario de un choque determinante entre Deportivo Pereira y Millonarios, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II.

Partido clave en la lucha por la clasificación

Este miércoles 15 de octubre, el Deportivo Pereira recibirá a Millonarios desde las 6:20 p.m. (hora de Colombia), en el marco de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II. El encuentro se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde se espera un gran marco de público en un compromiso que puede definir el futuro inmediato de ambos equipos.

Tanto Pereira como Millonarios llegan fuera del grupo de los ocho clasificados, pero con opciones concretas de ingresar si logran una victoria. El equipo local apuesta a su fortaleza en casa y a su poder ofensivo, mientras que el conjunto bogotano, bajo la conducción de Alberto Gamero, buscará reencontrarse con su mejor versión para volver a ser protagonista del torneo.

Dónde ver Pereira vs Millonarios en vivo y gratis

El compromiso será transmitido en vivo por Win Sports+, señal oficial de la Liga BetPlay, disponible en televisión y en plataformas digitales. Sin embargo, muchos aficionados también podrán seguir el partido online y sin costo a través de Fútbol Libre, el sitio que suele ofrecer transmisiones alternativas y en directo de los encuentros más destacados del fútbol colombiano.

Para acceder al partido en Fútbol Libre, los espectadores deberán ingresar al sitio oficial minutos antes del inicio del encuentro y seleccionar el enlace correspondiente a la Liga BetPlay. Allí se habilitará la transmisión en simultáneo con el canal premium, con la posibilidad de verlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El momento de los equipos

El Deportivo Pereira llega con la obligación de hacerse fuerte en su estadio y revertir una seguidilla irregular de resultados. Su entrenador confía en el trabajo colectivo y en la presión alta para complicar a un rival de jerarquía. La victoria es fundamental para seguir con aspiraciones en el torneo.

Millonarios, por su parte, atraviesa una etapa de reconstrucción en su rendimiento. Con un plantel plagado de figuras y jóvenes promesas, el cuadro “embajador” sabe que los puntos en juego son vitales para mantenerse cerca de los primeros lugares. Alberto Gamero prepara un planteo equilibrado, buscando recuperar la solidez defensiva y la contundencia que caracterizó a su equipo en temporadas anteriores.

Lo que está en juego

Con solo algunas fechas restantes para el cierre de la fase regular, este duelo se perfila como decisivo. El equipo que consiga la victoria se meterá de lleno en la pelea por un lugar en los cuadrangulares semifinales, mientras que el derrotado quedará con pocas opciones de clasificación.

El Pereira vs Millonarios promete intensidad, emoción y un contexto de definición anticipada. Dos equipos con historia, en busca del mismo objetivo, se enfrentarán en una noche clave para sus aspiraciones.

Hora del partido: 6:20 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, Pereira

Transmisión oficial: Win Sports+

Opción online gratuita: Fútbol Libre (futbollibre.net)