Pereira vs Millonarios EN VIVO: Dónde ver el partido y a qué hora se juega el partido por la Liga BetPlay El conjunto de Risaralda recibe al equipo capitalino en un duelo decisivo por la fecha 15 del torneo colombiano.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un partido clave para la clasificación

Este miércoles, 15 de octubre, el Deportivo Pereira y Millonarios se enfrentarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:20 p.m. (hora colombiana). Este partido, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II, es un punto crucial para ambos equipos en su intento por entrar al grupo de los ocho mejores.

El equipo local tratará de imponerse en casa para retomar la senda del triunfo y acercarse a los puestos de clasificación. Por otro lado, el equipo embajador necesita sumar tres puntos para seguir con vida en el torneo, después de una serie de resultados que lo han alejado de los primeros lugares.

Dónde ver el partido Pereira vs. Millonarios en vivo

El partido entre Pereira y Millonarios se transmitirá en vivo por Win Sports+, el canal premium del fútbol profesional colombiano, en su versión básica y en alta definición (HD).

Además, quienes deseen ver el partido por internet podrán hacerlo a través de las plataformas digitales de Win Sports+, que ofrecerán la transmisión completa en simultáneo con la emisión televisiva.

Hoy no es un miércoles cualquiera… ¡HOY JUEGA MILLONARIOS! 😁🙌💙🔥 ⏱️⚽ El balón rodará a las 6:20pm en el Hernán Ramírez para nuestro juego frente a los matecañas. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️✨ pic.twitter.com/gSceyBOp6d — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 15, 2025

Millonarios busca recuperarse

El equipo dirigido por Alberto Gamero se enfrenta a un partido decisivo en el campeonato. Después de un inicio irregular, el equipo bogotano requiere sumar puntos fuera de casa para mejorar su posición en la tabla y mantener sus aspiraciones de clasificación. El entrenador ha recuperado jugadores importantes y ha ajustado su estrategia para ganar solidez defensiva y eficacia en ataque.

El Deportivo Pereira llega con buen ánimo después de su última presentación en casa, donde mostró un fútbol ofensivo y una gran presión. Su técnico confía en que el apoyo del público y jugar en casa serán factores clave ante uno de los equipos más importantes del país.

Qué está en juego

Con ambos equipos fuera del grupo de los ocho, este duelo se siente como una final anticipada. El ganador se acercará a los puestos de privilegio y mantendrá sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales. En cambio, el perdedor podría quedar rezagado, con pocas posibilidades de recuperación en la recta final del torneo.

Se espera que el partido sea intenso y emocionante, con un ambiente de definición en Risaralda. Pereira y Millonarios se enfrentan sabiendo que el resultado puede marcar su camino en lo que resta del semestre.

Hora del partido: 6:20 p.m. (Colombia)

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win Sports+ (TV e internet)