Platense – Talleres: Alineaciones y todo lo que necesitas saber sobre el encuentro por Torneo Apertura Duelo clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2025.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Platense y Talleres se enfrentan en Vicente López en un choque decisivo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El partido comienza este martes a las 19 y será transmitido por TNT Sports. Ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar de a tres para seguir con vida en la competencia: uno busca sellar su clasificación, el otro no puede fallar.

📌 ¿Cómo llegan Platense y Talleres?

El Calamar está a un paso de meterse en los octavos de final. Tras vencer por la mínima a Sarmiento en Junín, el equipo dirigido por Orsi y Gómez acumula confianza, aunque arrastra una lista extensa de bajas: Jonathan Bay, Maximiliano Rodríguez, Rodrigo Márquez, Tobías Cervera, Gonzalo Goñi y Raúl Lozano no estarán disponibles por diversas lesiones.

Del otro lado, Talleres llega golpeado. No solo perdió ante Alianza Lima en su última presentación por Copa Libertadores, sino que aún no sumó puntos en ese torneo. La situación en el plano local tampoco es la mejor: necesita ganar para mantener chances de clasificación a la siguiente fase. A las lesiones de Rubén Botta, Juan Rodríguez, Marcos Portillo y Matías Catalán, se suma la presión de un equipo que no puede fallar.

🧩 Las probables formaciones

Platense:

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera y Guido Mainero; Vicente Taborda; Ronaldo Martínez y Augusto Lotti.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Talleres:

Guido Herrera; Gastón Benavidez, Santiago Fernández, Juan Carlos Portillo, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza o Joaquín Mosqueira; Valentín Depietri, Emanuel Reynoso, Rick y Federico Girotti.

DT: Frank Pablo Guiñazú.

📺 ¿Dónde ver en vivo Platense vs. Talleres?

Hora: 19:00

19:00 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina VAR: Yamil Possi

Yamil Possi Estadio: Ciudad de Vicente López

🔥 Un duelo con final anticipado

La recta final del Torneo Apertura aprieta a todos, pero este partido tiene condimentos especiales: Platense puede festejar en casa y anticipar su pase, mientras que Talleres juega con la soga al cuello. La mesa está servida para un martes de fútbol con tensión, goles y definiciones.