El FC Barcelona se juega su pase a la gran final de la UEFA Champions League, pero lo haría sin su principal referencia ofensiva. Robert Lewandowski continúa trabajando en solitario tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo, y a una semana del partido de vuelta ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, su estado físico no da señales claras de mejoría. Mientras el equipo celebra su título de Copa del Rey y mantiene su lucha por el triplete, la posible ausencia del goleador en el segundo capítulo de la semifinal continental comienza a preocupar al cuerpo técnico de Hansi Flick. El polaco, lejos de la recuperación esperada Lewandowski se lesionó el pasado 19 de abril en un vibrante encuentro ante el Celta de Vigo. La dolencia, diagnosticada como una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo, lo dejó automáticamente fuera de la final copera contra el Real Madrid y del duelo de ida frente al Inter. A día de hoy, continúa trabajando apartado del grupo, bajo un plan de recuperación individualizado que aún no ha ofrecido señales concretas sobre su evolución. No ha sido reintegrado a los entrenamientos colectivos, y eso, a tan pocos días del partido en Milán, comienza a descartar cualquier optimismo. Una temporada exigente que le pasa factura Hasta la fecha, Lewandowski había disputado 48 encuentros esta temporada con un rendimiento formidable. Acumula 40 goles y es el máximo anotador del club en todas las competiciones, además de liderar la tabla de goleadores de LaLiga con 25 tantos. Su presencia ha sido determinante en los momentos clave del curso. Sin embargo, esta es su primera lesión muscular del año, producto de una carga física acumulada y del desgaste que implica sostener un rendimiento de élite durante más de 3.600 minutos en cancha. pic.twitter.com/BffLCijLww — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) April 30, 2025 ¿Estará en San Siro? La respuesta más probable es no La lógica médica y deportiva indica que, aunque la lesión requiere al menos tres semanas de recuperación, el plazo no se cumple a tiempo para garantizar su presencia en el partido de vuelta frente al Inter de Milán. Actualmente, Lewandowski lleva apenas diez días en proceso de rehabilitación, y su alta médica luce improbable de cara al crucial choque del martes 6 de mayo. En ese contexto, Hansi Flick y su cuerpo técnico manejan alternativas para cubrir su ausencia, conscientes de que no pueden arriesgar una recaída en una etapa tan definitiva del calendario. Alejandro Balde, con más posibilidades de volver El panorama es distinto para Alejandro Balde. El joven lateral zurdo sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo el pasado 12 de abril frente al Leganés. Aunque también se perdió partidos claves como la semifinal de Champions ante el Dortmund, encuentros de liga y la reciente final copera, su recuperación ha seguido un curso más favorable. Este sábado cumplirá tres semanas desde la aparición de la lesión, y aunque no será convocado para el compromiso liguero ante el Valladolid, existe una posibilidad concreta de que pueda reaparecer ante el Inter. La decisión final, en manos de Flick Tanto el cuerpo médico como el entrenador Hansi Flick han optado por esperar hasta último momento antes de tomar una determinación sobre ambos jugadores. El fin de semana será clave para evaluar el estado de Balde y una última revisión a Lewandowski, aunque en el caso del delantero, todo indica que el viaje a Milán quedará fuera de sus planes. Por ahora, ambos futbolistas han mostrado su compromiso con el equipo, acompañando a la plantilla en La Cartuja durante la celebración de la Copa del Rey. A una semana del duelo más decisivo de la temporada, el FC Barcelona vive horas de incertidumbre con respecto a sus lesionados. Si bien el regreso de Alejandro Balde está sobre la mesa, el de Robert Lewandowski parece ya una esperanza remota. La ausencia del máximo goleador del equipo en la revancha contra el Inter sería un golpe duro en lo deportivo y anímico, justo cuando el club se juega su boleto a Wembley. En el horizonte, la final espera; pero para el '9' culé, el reloj no perdona.