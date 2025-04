Lo que parecía una sanción segura terminó en una absolución que sacudió el tablero. Jude Bellingham, protagonista de un caliente final en la derrota del Real Madrid ante el Barcelona por la Copa del Rey, finalmente no cumplirá ninguna fecha de suspensión. La resolución fue emitida este lunes por el Comité de Competición, que consideró que la conducta del inglés, aunque vehemente, no ameritaba castigo. El Real Madrid respira aliviado, aunque no todos corrieron con la misma suerte: otros futbolistas merengues sí recibieron duras penas.

El último silbatazo de la final copera dejó más que una derrota para el conjunto blanco. En medio del tumulto generado por la caída 3-2 ante el Barcelona, Jude Bellingham fue expulsado por su reacción contra el cuerpo arbitral. Según el informe oficial, el mediocampista se acercó a los jueces “con actitud agresiva” y tuvo que ser apartado por sus compañeros para evitar que la situación escalara aún más.

Las imágenes mostraron a un Bellingham desencajado, evidentemente molesto por una serie de decisiones arbitrales que encendieron el clima sobre el cierre. El parte del árbitro hacía prever una sanción de entre dos y tres fechas, especialmente por haberse producido en un contexto de tensión máxima. Sin embargo, el desenlace fue sorpresivo.

Tras una revisión minuciosa del video y del acta arbitral, el Comité de Competición entendió que la conducta del inglés se dio con el partido ya concluido, en una instancia donde el reglamento suele ser más flexible. Aunque no se negó el tono airado del jugador, se consideró que su accionar no alcanzó el umbral de gravedad necesario como para justificar un castigo formal.

En su argumentación, el tribunal disciplinario subrayó que no hubo insultos directos ni contacto físico, elementos claves en la valoración de este tipo de episodios. El Real Madrid, que esperaba perder a su figura por algunos partidos, se encontró con una resolución favorable que le permitirá contar con él de inmediato en los próximos compromisos.

Si bien Bellingham fue exonerado, otros nombres del plantel blanco no corrieron con la misma fortuna. Antonio Rüdiger recibió una sanción de cuatro partidos, mientras que Lucas Vázquez fue suspendido por dos fechas, ambos por situaciones de indisciplina tras el mismo encuentro ante el conjunto catalán.

En ambos casos, el Comité consideró que sus reacciones fueron más graves, incluyendo gestos despectivos, protestas subidas de tono y actitudes que rompieron con el marco de respeto requerido. Las suspensiones fueron validadas sin reducción alguna, y desde la institución blanca ya evalúan cómo cubrir sus ausencias en las próximas jornadas.

La absolución de Jude Bellingham llega como un bálsamo en un momento complejo para el Real Madrid. La derrota ante el clásico rival caló hondo, y las sanciones que sí se aplicaron obligan a retocar piezas clave de cara al calendario inmediato. Pero contar con el inglés desde el próximo partido es una noticia que devuelve algo de calma en un contexto cargado de cuestionamientos arbitrales y presión mediática.

El Comité de Competición dio su veredicto y la noticia retumbó en Valdebebas: Jude Bellingham no será sancionado. La polémica que lo rodeó tras la final de Copa quedó en el archivo, aunque el episodio volvió a poner en el centro del debate la conducta de los futbolistas y el margen de interpretación de los árbitros en los momentos de mayor tensión. Mientras tanto, el Real Madrid sigue en carrera, con su joya inglesa disponible y un tramo de temporada por delante que no admite errores.

